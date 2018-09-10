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Политика

Володин рассказал о приоритетах Госдумы в осеннюю сессию

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Во вторник, 11 сентября, в Госдуме состоится первое пленарное заседание осенней сессии 2018. О работе нижней палаты в ближайшие несколько месяцев рассказал ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, в приоритете у депутатского корпуса – рассмотрение законопроектов о совершенствовании пенсионной системы, принятие федерального бюджета, а также реализация послания и майского указа президента России Владимира Путина.  

Продолжение: Володин поддержал законопроект об отказе депутатов от пенсионных надбавок
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Володин напомнил, что осенняя сессия длится всего лишь четыре месяца. Тем не менее, подчеркнул спикер, она будет очень напряженной.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты отметил, что Госдума уже выполнила большую часть работы по реализации законодательного обеспечения послания президента. "Осталось немного – из 67 законов принято 44, 18 законопроектов находятся на рассмотрении ГД и пять ожидаем от правительства", – сказал Володин.

По его словам, на состоявшемся в понедельник, 10 сентября, заседании Совета Госдумы депутаты обратили внимание кабмина на необходимость предоставить законодательные инициативы для рассмотрения. "В этом случае мы завершим реализацию послания в рамках законодательного обеспечения, и затем правительство будет издавать свои нормативные акты", – добавил глава нижней палаты. 

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma

Еще один приоритет депутатов – пакет законопроектов по настройке пенсионной системы. Как отметил спикер, необходимо все тщательно изучить, взвесить и проанализировать и только после этого выйти на конкретное решение. Володин напомнил, что поправки к принятому Госдумой в июле в первом чтении законопроекту о настройке пенсионной системы принимаются до 24 сентября.

"Параллельно начинаем рассматривать законопроекты, которые были внесены как инициативы президента", – сказал Володин.

Кроме того, нижняя палата рассмотрит поправки, внесенные фракцией "Единая Россия". Помимо прочего, в предложениях единороссов есть формулировка, что депутаты могут отказаться от пенсионных преференций. Председатель нижней палаты подчеркнул, что поддерживает этот законопроект и рассчитывает на одобрение остального депутатского корпуса.  

Фото: vk.com/duma

Другой приоритет Госдумы в осеннюю сессию – рассмотрение и принятие бюджета на 2019-й и два последующих года. Будущий федеральный бюджет предполагает реализацию майского указа главы государства, подчеркнул спикер.

"Это решения, которых ждут люди – вопросы повышения качества здравоохранения, образования, темпов развития экономики", – сказал законодатель. Он отметил, что законопроект о бюджете необходимо прежде всего рассмотреть в нулевом чтении в профильных думских комитетах. 

Также спикер поздравил кандидатов в депутаты, которые одержали победу на выборах в единый день голосования 9 сентября. Как отметил Володин, избиратели отдали свои голоса тем, кто встречался с ними, вникал в проблемы и помогал их решить. 

Фото: vk.com/duma

Стоит отметить, что с началом новой сессии в графике законодателей произошли изменения. Количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех в неделю. Они будут проходить во вторник, среду и четверг и 10:00 до 14:00 без обедов. Благодаря этому депутаты смогут уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.   

Всего на рассмотрении Госдумы находятся больше тысячи законопроектов. В их числе те, которые достались нынешнему составу депутатского корпуса от прошлых созывов – всего 55 документов. Предполагается, что депутаты завершат разбор законодательных завалов в осеннюю сессию.

Автор: Иван Поляков10 сентября 2018, 17:32

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