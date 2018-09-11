Русские идут: Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
О том, что Россия ввела в Донбасс новейшее вооружение, украинские СМИ сообщили со ссылкой на исследователей сайта Bellingcat. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Былина", который впервые применили во время учений "Запад-2017". По мнению журналистов, эта система предназначена для вывода из строя нейтральных наблюдательных беспилотников и разведывательных дронов.
Кроме того, СМИ Незалежной сообщают, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донбассе еще четыре средства радиоэлектронной борьбы. Среди них – "Репеллент-1", разработанный в 2016 году. Эта система может выводить из строя беспилотные летательные аппараты на расстоянии 30-35 километров.
Также наблюдатели якобы заметили средства радиоэлектронной борьбы "Красуха-2", "Былина" и "Леер-3". Последняя система – самая высокотехнологичная. Она способна легко сбить работы телекоммуникационных систем противника.
Распространяйте:— ☆Нефритовый ���� (@zapvv) 5 сентября 2018 г.
МВД ДНР объявила в розыск двух подозреваемых по делу об убийстве Захарченко. pic.twitter.com/44X2WVLeNL
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. После этого на линии фронта была отмечена интенсификация боевых действий, усилились обстрелы. В Донецке ждали скорого наступления украинской армии.
Однако на активные боевые действия президент Незалежной Петр Порошенко не отважился. Между тем армию Донецкой республики привели в повышенную боеготовность, были закрыты все границы.
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