Госдума повышает роль молодежи в законотворчестве

Госдума продолжит работу по повышению роли молодежи в законотворческом процессе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил до конца текущего года провести Форум молодых законодателей. Об этом он заявил в ходе первого пленарного заседания осенней сессии 2018 года.



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