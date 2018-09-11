Средний результат "Единой России" на выборах превысил 60%

В среднем по стране на выборах всех уровней за "Единую Россию" проголосовали 60,03% избирателей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя итоги состоявшегося 9 сентября единого дня голосования. По его словам, лучшие результаты "ЕР" показала в регионах с высокой явкой.

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