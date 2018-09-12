Обезумевший Порошенко готовит подлый удар по России
О переброске подразделений сообщил в соцсети Facebook командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко. Он уверен, что усиление украинских позиций у Азовского моря позволит военным полностью контролировать ситуацию и обеспечить надежную оборону морского побережья.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море. Киев обвинил Москву в том, что она якобы блокирует суда, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив – из-за чего владельцы кораблей несут серьезные материальные потери.
Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил в той же соцсети, что Украина перебросила на Азов два бронекатера типа "Гюрза-М". По словам Лавренюка, корабль "Лубны" был спущен на воду 9 сентября, а 11 сентября спустили бронекатер "Кременчуг", передает телеканал "360".
Напомним, ситуация в Азовском море резко обострилась после того, как в конце марта этого года Киев решился на захват российского рыболовецкого судна "Норд" с десятью членами экипажа, которые являются гражданами России. После этого Москва начала активно задерживать следующие в порты Незалежной суда.
За прошедшие месяцы были задержаны десятки кораблей. А из Киева в ответ звучат воинственные заявления: депутат Верховной рады Юрий Береза сообщил, что Украина способна потопить действующий в Азовском море российский флот за несколько минут, напоминает Пятый канал.
Вся политика Порошенко выстроена на антироссийской платформе, отметил сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова Сергей Цеков. Провокации со стороны Киева в регионе вполне возможны, приводит мнение сенатора RT.
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