"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех

Украинский флот из-за своего фактического отсутствия не может оказать какого-либо воздействия на Россию. По словам бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, устраивая военно-политические авантюры, Киев лишь дискредитирует самого себя.



Военно-морской флот Украины военачальник назвал "мягко говоря никудышным". За годы независимости Незалежная практически полностью лишилась своих сил на море, подчеркнул он.

В отличие от флота, сухопутные силы Украины еще имеют определенный потенциал, передает слова адмирала РИА Новости. Но реальной целью военных маневров, которые проводят власти страны, является собственное самовыживание и удержание "у руля".

Полную недееспособность украинских военно-морских сил отметил и бывший главком Черноморским флотом Владимир Комоедов. Два-три бронекатера, подчеркнул военачальник, ситуацию для Киева изменить не смогут. Комоедов заявил, что для властей Украины было бы разумнее следовать новым правилам, которые сложились в азовском и черноморском регионах с открытием Крымского моста.

Россия, уверен адмирал, должна проводить обязательную лоцманскую проводку и досмотр судов. Доверия к украинским властям, по его словам, уже нет.

Напомним, на днях СМИ Незалежной появились сообщения о переброске в Азовское море бронированных катеров "Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами.





Пока в акваторию Азова доставили одно такое судно. До конца года Украина намерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создать полноценную военно-морскую базу.

Обстановка в Азовском море для Украины резко ухудшилась после захвата Киевом российского рыболовецкого судна "Норд". Москва в ответ начала задерживать следующие в порты Незалежной корабли, что привело к огромным убыткам для украинской рыболовецкой отрасли.