Украина огласила план по уничтожению России

Разгромить Россию несложно, войска НАТО могут сделать это быстро. Москва сегодня играет мускулами на учениях, чтобы запугать соперников, уверены в Киеве.

Простой рецепт того, как "разгромить Россию в пыль", предложил бывший министр экономики Украины. Виктор Суслов считает, что для этого надо лишить ее ядерного оружия.

"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", – прокомментировал Суслов российские маневры "Восток-2018" в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее с похожим заявлением выступил депутат Верховной рады Юрий Береза. Народный избранник убежден, что у Киева достаточно сил, чтобы разгромить на Азовском море любой флот – в том числе российский, напоминает РИА ФАН.

Крупнейшие в России за последние 37 лет учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября. В них принимают участие около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин и 80 кораблей. В маневрах также участвуют подразделения из Китая и Монголии – более 3,5 тысячи человек, пишет Ura.ru.

Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин прибыл на полигон "Цугол" в Забайкальском крае, где проходит основной этап военных маневров. По сценарию учений российские вооруженные силы отражают нападение. При этом будут использованы комплексы "Искандер-М", передает RT.