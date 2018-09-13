Россия и Нидерланды укрепляют межпарламентские связи

Визит законодателей из Нидерландов в Россию может придать импульс межпарламентскому общению между двумя странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.



Председатель нижней палаты отметил, что это первый полноформатный визит парламентской делегации королевства в Россию. "Надеемся, что он придаст импульс нашим взаимоотношениям, будет развивать парламентское измерение наших контактов и мы будем лучше понимать друг друга", – сказал Володин.

Вместе с тем председатель нижней палаты посетовал, что пока отношения "далеки от идеальных". Тем не менее, выразил уверенность спикер, встреча законодателей двух стран может снять многие вопросы. По его словам, отношения между Россией и Нидерландами должны строиться на основе доверия, дружбы и невмешательства в дела других стран.

В свою очередь, Анки Брукерс-Кнол отметила, что отношения Москвы и Амстердама имеют хорошую основу. Она напомнила, что они насчитывают более 400 лет, особо выделив роль первого русского императора Петра Великого.





Законодатель выразила благодарность за возможность возложить венок к могиле неизвестного солдата и добавила, что необходимо помнить о том, что объединяет две страны.

Глава Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов отметила важность честного диалога, только тогда, по ее словам, разногласия между странами будут преодолены. Парламентарий подчеркнула, что расследование катастрофы малазийского рейса MH17, потерпевшего крушение летом 2014 года в Донбассе, должно быть объективным. "Важно, чтобы расследование было открытым и участвовали все стороны", – сказал она.

Генеральные штаты – высший законодательный орган Нидерландов. Они состоят из Первой палаты (Сенат) и Второй палаты (Палата представителей). В ходе встречи Анки Брукерс-Кнол анонсировала визит делегации Второй палаты Генеральных штатов в Россию в октябре этого года.





Развитие межпарламентского сотрудничества является одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. Нижняя палата уделит этому направлению большое внимание в ходе осенней сессии 2018. Депутаты приняли решение активизировать деятельность на межпарламентском направлении по линии фракций, комитетов и вице-спикеров. Должен быть сформирован не только план поездок, но и предложения по решению задач в интересах России и ее граждан, указал Володин.