В Евросоюзе спустя сутки отреагировали на новые данные по сбитому в 2014 году на Украине Boeing. Как и ожидалось, факты по рейсу МН17, представленные Россией, оказались никому не нужны.

В ЕС заявили, что полностью доверяют работе международной следственной группы и выводам ее расследования. Голландские следователи, напомним, обвиняют Россию в том, что это она сбила самолет.

Накануне, 18 сентября, российские военные подробно рассказали об истории ракеты "Бук", обломки которой с бортовым номером в мае этого года демонстрировала международная следственная группа.

По данным Минобороны России, произведенная на заводе в городе Долгопрудном Московской области ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого ракета в Россию не вывозилась.

В международной следственной группе утверждают, что МН17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Эти обвинения строятся в основном на видео, снятом регистратором автомобиля, на котором тягач с "Буком" едет по территории Украины.

Российские военные эксперты подробно проанализировали эти кадры и пришли к выводу, что тягач с российской установкой "Бук" вмонтирован в видео. Причем сделано это так топорно, что даже без подробных объяснений видно: машина с ракетной установкой едет по шоссе как-то неестественно.

Также на брифинге в Минобороны была представлена перехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 и говорят, что могут повторить такую же операцию.