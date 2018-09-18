Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении самолета Ил-20. Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения самолета Ил-20 в Сирии. Биньямин Нетаньяху предложил Владимиру Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля. По словам израильского премьера, в нынешней ситуации важно координировать действия Москвы и Тель-Авива.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и опасных инцидентов. Они возможны при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты иранского контингента, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВКС России Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. В этом же районе находился французский фрегат Auvergne, который, по некоторым данным, поддерживал самолеты огнем. Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00, когда тот находился в 35 километрах от побережья Сирии.

В российском оборонном ведомстве позже заявили, что израильские летчики прикрылись самолетом Ил-20, подставив его под удар сирийской ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что вина за сбитый самолет Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия, отметили в военном ведомстве.

#КоллегияМО #Шойгу: Самолет #Ил20 #ВКС России выполнял разведзадание по определению мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов террористов в зоне деэскалации #Идлиб, вылетающих оттуда и атакующих разные районы страны pic.twitter.com/HGvNXdhDmW — Минобороны России (@mod_russia) 18 сентября 2018 г.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия готовит ответные действия после инцидента с самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. По словам президента, это будут такие шаги, которые заметят все.