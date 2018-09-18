Бесноватые украинцы обрадовались гибели россиян в Сирии

Вчерашняя катастрофа российского самолета Ил-20 у берегов Сирии привела в восторг некоторых украинских пользователей Сети. Бесноватые комментаторы принялись издеваться над гибелью 15 россиян, летевших на сбитом борту.



"Видимо, тех умельцев с Донбасского БУКа отправили теперь в Сирию воевать", – написал на своей странице в Twitter пользователь Денис Казаньский. Таким образом он прокомментировал распространившиеся в украинском сегменте интернета слухи о том, что Ил-20 якобы сбили российские военнослужащие.

На сообщение Казаньского ответили такие же альтернативно одаренные личности. "Да не, те "умельцы" уже давно хор Александрова слушают и шутки Задорнова", - написал в комментариях Сухомлин Руслан.

В свою очередь Спино(за)грыз ватника вспомнил о недавнем интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Как утверждала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, мужчины позвонили ей на мобильный телефон. "Два русскоговорящих араба из Сирии позвонили на телефон Симоньян, с целью дать интервью и снять с себя необоснованные обвинения в нажатии на кнопку пускового комплекса С-200", – написал пользователь.

Видимо тех умельцев с Донбасского БУКа отправили теперь в Сирию воевать — Денис Казанський (@den_kazansky) 18 сентября 2018 г.

Да не, те "умельцы" уже давно хор Александрова слушают и шутки Задорнова. — Сухомлин Руслан ���� (@Ruslan_kiyiv) 18 сентября 2018 г.

Поглумились над катастрофой и читатели украинского сайта "Обозреватель". "Израиль скорбит" – сказано в сообщении оборонного ведомства Израиля, при этом давясь от смеха!" – написали комментаторы.

Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. Погибли все 15 человек, находившиеся на борту. В Минобороны России вину за катастрофу возложили на израильских летчиков, которые прикрывались от сирийских ПВО российским самолетом. В военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не видеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опасную ситуацию, приведшую к катастрофе.

В Тель-Авиве в ответ заявили, что ответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину на Сирию и Иран. Израильтяне признали факт бомбежки объектов в арабской республике в тот вечер и пообещали предоставить информацию, указывающую на вину Дамаска и Тегерана.

С заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи с трагедией. По словам верховного главнокомандующего, они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.