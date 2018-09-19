Порошенко признал вину за сбитый Boeing

Два дня президент Украины терпел и не давал своих оценок докладу Министерства обороны России по сбитому в Донбассе малазийскому "Боингу". И вот сегодня Петр Порошенко не выдержал, разразившись новыми тирадами в адрес России. Неуверенные оправдания лидера Незалежной могут свидетельствовать только об одном – согласно известной русской поговорке, Порошенко фактически сознался в том, что самолет сбили его военные.

На воре и шапка горит – так и хочется сказать Петру Алексеевичу, который болезненно воспринял новые факты, озвученные российскими генералами. Казалось бы, что еще нужно выложить на блюдечке перед Киевом, чтобы он, наконец, признался в жутком преступлении.

Но нет, господин президент снова набросился на Россию. Дескать, своими заявлениями она пытается оболгать Украину перед западными партнерами, чтобы сломать европейскую солидарность. Ну, и как всегда, в ход пошло мощное слово "агрессор", которым украинские политики вот уже четыре года называют Россию. А между тем, Москва никакой войны Киеву не объявляла.

"Агрессор использует новейшие технологии воздействия на сознание граждан. Они направлены на разжигание национальной, религиозной вражды, пропаганду агрессивной войны, нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины", – сказал Порошенко.

А почему Россия так нехорошо себя ведет? У президента есть ответ и на этот вопрос: украинский лидер полагает, что Кремль не встречает должного сопротивления, что позволяет Москве расширять фронт гибридной войны.

"Кремль хочет уничтожить европейское единство, солидарность и идентичность. Один из способов для этого – распространение фейков об Украине", – выпалил президент.





Видимо, позабыв о нескольких тысячах убитых в Донбассе своих же граждан, Порошенко хочет выйти сухим из воды. Но это вряд ли удастся: еще давно несколько украинских политиков спрогнозировали скорый суд над президентом. Ответит он и за жертв рейса МН17, сбитого советской ракетой "Бук", переданной еще в 80-е годы в одну из воинских частей Украинской ССР.

Стоит напомнить, что номер на обломках этой ракеты обнаружили голландские следователи и в мае этого года попросили Россию рассказать о ее происхождении. Что собственно Москва и сделала два дня назад.





Минобороны собрало у себя несколько десятков российских и зарубежных журналистов и показало документальные подтверждения того, что ракета, сбившая "Боинг" "Малайзийских авиалиний" под Донецком 17 июля 2014 года, была изготовлена в 1986 году на закрытом заводе в Долгопрудном.

В том же году ракету отправили в воинскую часть Прикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета осталась на вооружении Украины и, согласно данным российских военных, в 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовской области.

Выходит, что все инсинуации международной следственной группы, обвинившей Россию в то, что "Бук", из которого был сбит "Боинг", попал в Донбасс с территории России, не стоят и выеденного яйца.

Мало того, на брифинге в Минобороны было показано видео, которое легло в основу обвинений против России со стороны международной следственной группы. Наши военные посмотрели его, что называется, под микроскопом и доказали, что в оригинальную картинку были вмонтированы тягачи с российской установкой "Бук", якобы передвигающиеся по территории Донбасса.





На кадрах видеорегистратора автомобиля, движущегося по территории Украины, действительно, запечатлен военный тягач с ракетной установкой. Но, проанализировав эти съемки, эксперты пришли к выводу, что военную технику просто пририсовали к существующей картинке. Причем, сделали это так топорно, что даже без подробных объяснений видно – "Бук" едет по шоссе как-то неестественно.

Видимо, президенту Украины очень не понравилось сказанное и показанное в Москве и он серьезно занервничал. В день, когда тайное стало явным, он демонстративно разорвал отношения с Россией, подписав указ о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами.