"Вечер с Соловьевым" заставил украинцев биться в припадке

Украинских журналистов взбесила пламенная речь известного российского телеведущего, которого в Киеве называют кремлевским пропагандистом. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" прозвучал настоящий гимн России и ее народу.

Владимир Соловьев заявил, что Россия, которая столетиями была инициатором кровопролитных войн, является главным освободителем мира от зла. Нашу страну он противопоставил Украине, намекнув, что она никогда не получит такие лавры победителей, как Россия.

"Россия несет миру вечное освобождение от постоянного зла! Именно Россия остановила Наполеона, Россия остановила татаро-монгольское нашествие, Россия остановила Карла, Россия остановила Гитлера! Когда-то это была Российская империя, потом это была советская империя, но только это никогда не была украинская империя!" – сказал Соловьев.

Украинцы традиционно набросились на журналиста, назвав его речь лицемерной, и вспомнили, как недавно в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий, по мнению авторов издания "Обозреватель", разразился громкими угрозами в адрес Украины и заявил, что ее сотрут с лица земли, если она посягнет на земли восточного соседа.

Стоит напомнить, что все программы телеканала "Россия", включая и "Вечер с Владимиром Соловьевым", на Украине официально запрещены. Соловьеву закрыт въезд на Украину. Власти страны приняли эти решения еще в 2014 году – после событий в Крыму и на юго-востоке страны.