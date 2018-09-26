Союзники подняли на смех зазнавшегося Трампа

Президент США Дональд Трамп 25 сентября выступил перед мировыми лидерами на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его речь вызвала у присутствующих неожиданную реакцию.

Зал рассмеялся после того, как Трамп рассказал об изменениях ситуации в США, которые произошли за время его президентства. В частности, американский лидер заявил, что менее чем за два года смог достичь больше, чем все его предшественники за тот же срок.

Особенно Трамп рассмешил германских союзников. Говоря об энергетике, он упомянул Россию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. "Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", – написала Захарова.

Стоит отметить, что смех в зале немного остудил пыл зазнавшегося американского лидера. Президент США отметил, что не ожидал такой реакции, но назвал ее "нормальной", после чего продолжил рассказывать о достижениях своей администрации. Так, он доложил участникам заседания о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах США.

Кроме того, в рамках своего выступления в ООН Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат давить на Иран, в частности новыми санкциями. Также он сказал, что США будут продолжать бороться за демократию в Сирии и стремиться к достижению мира между Израилем и Палестиной.