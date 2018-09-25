Эрдоган наплевал на хвастуна Трампа
Опоздавший на несколько минут Трамп начал свою речь не с международных проблем и вызовов, а с хвастливых заявлений о своих успехах на посту президента США. Но зал, видимо, не проникся патетикой главы Белого дома и встретил его выступление громким смехом.
"Не ожидал такой реакции", – признался Трамп и продолжил рассказ о том, как обстоят дела в США после его прихода к власти. Традиционно он заявил, что меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Звучали слова о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах, сообщает РИА Новости.
Переходя к международной повестке, Трамп с трибуны ООН поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за смелость. В качестве примеров американский лидер назвал прекращение Северной Кореей ракетных и ядерных испытаний, уничтожение военных объектов, а также возвращение останков американских солдат в США.
За последние два года жить стало лучше, жить стало веселей.#Трамп— Armen Astvatsatryan (@ugolokdoktora) 25 сентября 2018 г.
Затем президент обратился к ситуации в Сирии, заявив, что там необходимо покончить с войной и приступить к политическому урегулированию.
В конце Трамп решил пофилософствовать и задал присутствующим вопрос: "Какой мир мы оставим нашим детям?" "Мы, американцы, знаем, какое будущее хотим для себя", – заявил американский лидер и обратился к богу. "Благослови, господь, все нации мира", – завершил речь он.
Интересно, что во время выступления Трампа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вся турецкая делегация покинули зал Генассамблеи ООН. Был ли это демонстративный шаг или рабочая необходимость, не понятно.
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