Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк

Генеральная ассамблея ООН была создана после Второй мировой войны как главный совещательный, директивный и представительный орган международной организации. Раз в год, в сентябре она собирается для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов. Так говорится в Уставе ООН, но на деле с каждым годом смысл встреч мировых лидеров становится все менее понятным.

За 73 года своего существования на Земле умерили от голода и погибли в войнах сотни миллионов человек. До сих пор не решены проблемы экологии, охраны окружающей среды, защиты людей от природных катаклизмов и, главное, на планете не стихают локальные межэтнические, религиозные и прочие конфликты.

На этом фоне ежегодное обсуждение того самого спектра международных вопросов, похоже, становится бесполезным занятием. Особенно, если учесть, как все это проходит.

К примеру, накануне, в день первого заседания сессии Генассамблеи на свое собственное выступление опоздал второй оратор – президент США Дональд Трамп. Первым по традиции выступил президент Бразилии (именно в этой стране проходила первая сессия Генассамблеи), затем на трибуну должен был подняться хозяин, то есть представитель принимающей стороны.

Но в это время Дональд Трамп с супругой и своими помощниками, смеясь и жестикулируя, поднимался на эскалаторе к залу заседаний. В итоге слово пришлось предоставить товарищу Ленину, точнее – главе Эквадора Ленину Морено.

Нарушив привычный ход событий, Дональд Трамп поднялся на трибуну третьим и сразу же рассмешил весь зал. Он начала свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Мол, я меньше чем за два года достиг большего, чем предшественники за аналогичный период. Когда смех затих, смущенный Трамп выпалил: "Не ожидал такой реакции, но это нормально".

Затем, вместо того, чтобы обсуждать реальные международные проблемы, американский лидер продолжил хвастаться и заявил, что, благодаря ему, американская экономика находится в лучшем состоянии за всю историю. Свою работу на посту президента он скромно оценил на пять с плюсом.

Еще один казус произошел в здании ООН с Петром Порошенко. Украинский президент ошибся дверью и заглянул в переговорную Сергея Лаврова. Порошенко шел на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России.

Войдя в предбанник, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он находится на российской территории, покинул помещение. Сергей Лавров прокомментировал появление лидера Незалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".

Ну, и наконец, на Генассамблее ООН появились грудные дети. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла на заседание с дочерью. Ожидая, когда ее пригласят на трибуну, Ардерн играла со своим трехмесячным ребенком прямо в зале Генассамблеи. На время ее выступления обязанности по присмотру за младенцем принял ее партнер Кларк Гейфорд.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, one of only two elected world leaders to have given birth while in office, became the first to bring her baby into the U.N. assembly hall Monday. https://t.co/tnBmfkQzce pic.twitter.com/2676Fe1xgT