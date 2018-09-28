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Политика

Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение депутата от фракции КПРФ Веры Ганзя ввести оплату представительских расходов депутатам. Глава нижней палаты парламента отметил, что для этих целей есть государственные программы и национальные проекты.
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Депутат сам должен добиваться того, чтобы в эти программы были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели, указал Володин и напомнил о главных задачах парламентариев – находить системные решения проблем избирателей, принимая федеральные законы и реализовывать их наказы, отстаивая интересы людей.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты. Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели", – продолжил Володин.


Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры.

Что касается создания специальных фондов или выделения представительских средств, напомнил спикер, в Госдуме есть депутаты, избранные по одномандатным округам, есть те, кто избраны по партийным спискам от большого количества регионов.

"Такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур", – уточнил Володин.

Он также сказал, что при рассмотрении таких предложений, существует опасность коррупции и использования этих средств не по назначению. "Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства", – заключил председатель Думы.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась сегодня, что ей не хватает зарплаты. Все, что она зарабатывает, по ее словам, уходит на представительские расходы. "От зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", – сказала Ганзя.

Автор: Александр Комаров28 сентября 2018, 19:46

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