Путин и Эрдоган отказались плясать под дудку Трампа

Российские ВКС начали крупнейшую с этого года операцию по уничтожению боевиков в Сирии: "Су-30" наносят удары по Идлибу и его окрестностям. Этот город пока что остается оплотом оппозиции и террористов, оттуда не раз совершались атаки с помощью дронов на пункты временного базирования россиян в Сирии.

Ситуация в провинции Идлиб накалилась в последние несколько дней. Российские военные предупредили о провокациях с применением химоружия, которые готовят боевики. Фейковые атаки должны традиционно стать сигналом Западу к началу бомбардиров сил Башара Асада.

К тому же не прекращаются нападения на российских военных с воздуха. Последний раз с помощью беспилотников со взрывчаткой боевики атаковали нашу базу в Латакии 2 сентября.

Примечательно, что за несколько часов до сегодняшней операции российских ВКС президент США Дональд Трамп указал Сирии, России и Ирану на недопустимость атаки на Идлиб. Видимо, в Белом доме не шутку перепугались, когда узнали, что Москва намерена сорвать постановки химических атак.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" – написал Трамп в Twitter.





История вокруг Идлиба весьма запутана. С началом гражданской войны в Сирии в 2012 году город был занят повстанцами. Они контролировали его несколько месяцев, однако, после штурма его заняли правительственные войска.

Позже оппозиции удалось взять под контроль большую часть одноименной провинции, но в марте 2015 года город, в результате упорных боев, заняли террористические группы различных исламистских организаций.





В июле 2017 года группировка "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России) взяла Идлиб штурмом, причем бои шли не с правительственными силами, а с конкурирующими террористическими организациями.

Этим летом со стороны Идлиба не раз прилетали беспилотники со взрывчаткой, предназначенной для уничтожения российских самолетов. Атаки дронов были отбиты, но, судя по всему, Россия решила не ждать новых нападений, а принять превентивные меры.

На фоне сообщений об атаке российских ВКС в Идлибе, с сирийско-турецкой границы приходят новости о том, что Анкара наращивает там свое военное присутствие: к границе стягиваются техника и различные виды вооружений.

Освобождение Идлиба от боевиков Дамаск называет своей приоритетной задачей. Как заявлял глава сирийского МИД Валид Муаллем, международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией. Он добавил, что республика обязана полностью вернуть свои территории.





В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очаг террористов в сирийском Идлибе гнойником, который необходимо ликвидировать. "Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население", – сказал глава российской дипломатии.

Все эти события вокруг Идлиба происходят на фоне подготовки визита Владимира Путина в Тегеран, где 7 сентября пройдет саммит Россия-Турция-Иран. Вопрос по ситуации в Сирии будет главным на повестке дня.