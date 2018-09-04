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"Давай убьем его": Трамп приказал избавиться от Асада

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Contreras
Президент США Дональд Трамп приказал главе Пентагона убить Башара Асада. Произошло это в апреле 2017 года, но Джеймс Мэттис так и не исполнил приказ.

Продолжение: Путин и Эрдоган отказались плясать под дудку Трампа
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"Давайте убьем его! Пойдем! Давайте... убьем всех их!" - кричал Трамп по телефону, обращаясь к Мэттису, используя непечатные выражения.

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Выслушав разозленного Трампа, министр обороны спокойно ответил президенту, что займется этим вопросом; повесил трубку и сказал своему помощнику, что они ничего делать не будут.

Тайну раскрыл известный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме". Интересно, что она еще не поступила в продажу, а на прилавках появится в трагический для всей Америки день – 11 сентября.

Выдержки из книги публикует газета The Washington Post. По информации автора книги, эпизод с телефонным разговором мел место после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской  правительственной авиабазе Шайрат. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.


Стоит отметить, что в эти дни в Сирии, все в той же провинции Идлиб, сложилась аналогичная ситуация. Несколько дней назад Минобороны России предупредили о провокациях с применением химоружия, которые готовят боевики. Фейковые атаки должны традиционно стать сигналом Западу к началу бомбардиров сил Башара Асада.

К тому же не прекращаются нападения на российских военных с воздуха. Последний раз с помощью беспилотников, вылетевших из Идлиба, боевики атаковали нашу базу в Латакии 2 сентября.

Автор: Александр Комаров4 сентября 2018, 21:35
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