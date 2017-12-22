Обманутым дольщикам помогут в ручном режиме

Завершение строительства более 900 объектов в регионах требует оказания помощи со стороны федерального центра. Об этом в ходе съезда "Единой России", проходящего в Москве, заявил глава профильной партийной рабочей группы, депутат Госдумы Александр Сидякин. По его словам, эти недостроенные дома требуют решения проблем в ручном режиме.



Рабочая группа президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков посетит в 2018 году не менее 35 регионов. Задача партийцев – помочь на местах с реализацией дорожных карт по решению проблем дольщиков. Об этом заявил глава рабочей группы, член генсовета партии, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, выступая на дискуссионной площадке "Быть хозяином в собственном доме" на съезде "ЕР".



По его словам, члены рабочей группы отправятся прежде всего в регионы, в которых, по данным партийного реестра, наблюдается наибольшее количество нерешенных проблем. Депутат напомнил, что субъекты Федерации опубликовали дорожные карты, взяли на себя публичные обязательства. "И задача федерального центра теперь не быть посторонними наблюдателями, а напрямую помогать соблюсти заявленные сроки и выполнить запланированные меры по восстановлению нарушенных прав дольщиков", – сказал Сидякин.

Коллегам-делегатам съезда "Единой России" он напомнил, что возглавляемая им рабочая группа готовит к публикации "Азбуку дольщика", которая будет составлена совместно с Минстроем. "Мы постарались дать ответы на часто возникающие вопросы; собрать воедино советы, как правильно выбирать застройщика и, тем самым, уменьшить риски при покупке жилья, – рассказал депутат. – А в случае остановки строительных работ или банкротства застройщика – как наиболее эффективно и правильно действовать, защищая свои права".

Начинаем работу XVII Съезда партии «Единая Россия». По хэштегу #ЕРСъезд вы сможете наблюдать за происходящим в соцсетях. Для участников Съезда мы также подготовили специальный Telegram-бот @ER17bot.

День обещает быть богатым на события. Следите за обновлениями! pic.twitter.com/n0lQ1MAQNd — Единая Россия ���� (@er_novosti) 22 декабря 2017 г.

Напомним, съезд "Единой России" проходит 22-23 декабря в российской столице. В первый день работа была организована на семи дискуссионных площадках. После обсуждения наиболее актуальных проблем состоится заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии. Также в программе съезда – плановая ротация руководящих органов "Единой России", переформатирование работы партпроектов, утверждение основной модели партийных праймериз.