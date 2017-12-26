Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог
Как сообщил на итоговом заседании московского правительства глава стройкомплекса Марат Хуснуллин, среди знаковых дорожных объектов, введенных в этом году – завершение реконструкции Щелковского шоссе, строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, окончание первого этапа реконструкции Калужского шоссе, а также ввод ряда участков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.
"С 2011
года в Москве реконструировано и построено 667 км дорог, 199 мостов, тоннелей и
эстакад, а также 190 пешеходных переходов. Фактически за семь лет протяженность
московских дорог выросла на 16%", – добавил Хуснуллин.
Он также сообщил, что в этом году в столице построено 20 километров линий и девять станций метро. Некоторые участки метро находятся в высокой степени готовности.
"На завершающем этапе по строительству участка Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Селигерская", а также Калининско-Солнцевской линии до станции "Рассказовка", - сказал заммэра.
По его словам, до конца 2021 года в Москве планируется построить 137 километров линий метро, 60 новых станций и восемь электродепо.
"За последние семь лет протяженность линий метро в Москве уже выросла на 30%. А по завершению запланированных работ, фактически, протяженность линий метро вырастет в Москве в два раза", – сказал Марат Хуснуллин.
Напомним, что в начале 2017 года был введен в эксплуатацию участок Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Раменки", а в ближайшее дни планируется открытие станции "Ховрино" Замоскворецкой линии. Также завершено строительство первого участка Третьего пересадочного контура от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк", в сентябре состоялся технический пуск, сейчас идет его обкатка.
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