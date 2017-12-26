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Недвижимость

Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог

Фото: stroi.mos.ru
Москва поставила новый рекорд в сфере строительства. По итогам 2017 года в городе построено и реконструировано 124 километра дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов.

Продолжение: Власти Москвы увеличат число льготных путевок в санатории для пенсионеров до 200 тысяч
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Как сообщил на итоговом заседании московского правительства глава стройкомплекса Марат Хуснуллин, среди знаковых дорожных объектов, введенных в этом году – завершение реконструкции Щелковского шоссе, строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, окончание первого этапа реконструкции Калужского шоссе, а также ввод ряда участков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

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 "С 2011 года в Москве реконструировано и построено 667 км дорог, 199 мостов, тоннелей и эстакад, а также 190 пешеходных переходов. Фактически за семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%", – добавил Хуснуллин.
Он также сообщил, что в этом году в столице построено 20 километров  линий и девять станций метро. Некоторые участки метро находятся в высокой степени готовности.

 "На завершающем этапе по строительству участка Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Селигерская", а также Калининско-Солнцевской линии до станции "Рассказовка", - сказал заммэра.

Фото: stroi.mos.ru

По его словам, до конца 2021 года в Москве планируется построить 137 километров линий метро, 60 новых станций и восемь электродепо.

 "За последние семь лет протяженность линий метро в Москве уже выросла на 30%. А по завершению запланированных работ, фактически, протяженность линий метро вырастет в Москве в два раза", – сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что в начале 2017 года был введен в эксплуатацию участок Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Раменки", а в ближайшее дни планируется открытие станции "Ховрино"  Замоскворецкой линии. Также завершено строительство первого участка Третьего пересадочного контура от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк", в сентябре состоялся технический пуск, сейчас идет его обкатка.

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Александр Комаров26 декабря 2017, 17:21

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