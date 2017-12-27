Реновация подстегнула бюджетное строительство

В ближайшие годы объемы бюджетного строительства жилья в Москве будут существенно расти. С таким прогнозом выступил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

"В этом году всего введено в эксплуатацию порядка трех миллионов квадратных метров жилья, из них около 500 тысяч "квадратов" построено за бюджетные средства. Однако по нашим прогнозам в ближайшие годы объемы жилья будут расти", – сказал Хуснуллин.

По его словам, в 2018 году объем ввода жилья за счет городского бюджета составит около 800 тысяч квадратных метров. А уже с 2019 года планируется вводить в эксплуатацию не менее 1,1-1,3 миллиона.

Марат Хуснуллин пояснил, что рост объемов бюджетного строительства связан с переселением жителей сносимых домов по программе реновации. "В тоже время мы полагаем, что в ближайшие три года общий ввод жилья в городе будет составлять от 3 до 4 миллионов квадратных метров. Это только по уже выданным разрешениям, а инвесторы предлагают и новые проекты", – добавил глава стройкомплекса.





Напомним, что за семь лет в Москве построено порядка 56 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 22 миллиона это – жилье.