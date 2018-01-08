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Недвижимость

Как будет развиваться Московское метро в 2018 году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В наступившем году планируется открыть десятки новых станций Московского метрополитена. О планах строителей журналистам рассказал руководитель городского стройкомплекса Марат Хуснуллин. 
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По его словам, в 2018 году планируется сдать порядка 25 станций, более 50 километров линий подземки, а также три депо. "Наступивший год станет годом метро", – подчеркнул Хуснуллин.

Глава столичного стройкомплекса рассказал о ходе строительства Третьего пересадочного контура (ТПК) – Большой кольцевой линии московской подземки. Так, северо-восточный участок новой линии будет готов конце 2019 – начале 2020 года. Он пройдет от станции "Петровский парк" до "Авиамоторной". 

При этом первый участок ТПК от "Делового центра" до "Петровского парка" будет открыт уже в течение ближайших двух месяцев, отметил Хуснуллин. "Следующий участок – соединение от "Петровского парка" до "Авиамоторной", – добавил глава стройкомплекса Москвы. 

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На сооружении подземки в городе в настоящий момент трудятся 27 тоннелепроходческих комплексов. "Только на северо-восточном участке большого метрокольца одновременно работают семь щитов", – уточнил Хуснуллин. По его словам, сейчас в работе находятся 80 километров тоннелей.

Всего новая кольцевая линия подземки будет состоять из 31 станции, а общая длина ТПК составит 67 километров. Третий пересадочный контур позволит  разгрузить станции внутри первого кольца в центре города, а также предоставит пассажирам подземки новые удобные возможности для пересадки на другие  направления. Строители интегрируют ТПУ с Московским центральным кольцом (МЦК), всего появится 21 пересадка.  

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что Москва находится на лидирующих позициях в мире по соотношению цена-качество в плане возведения новых станций и линий подземки. "Мы строим огромные объемы. С нами конкурируют китайцы, при этом мы строим с тем же высоким качеством, но за меньшие деньги", – подчеркнул Хуснуллин. Он отметил, что работы идут без перерывов, над развитием Московского метрополитена трудятся около 50 тысяч строителей и шесть тысяч проектировщиков. 

Дорожное строительство 

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 110-115 километров дорожного полотна, рассказал Хуснуллин. Из наиболее крупных участков – практически полное окончание Северо-Западной хорды, ввод участка трассы Солнцево – Бутово – Видное, которая соединит Киевское и Калужское шоссе. Также продолжится реконструкция Калужского шоссе до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 

"Плюс участок Северо-Восточной хорды от четвертого транспортного кольца до МКАДа", – добавил глава стройкомплекса столицы. Также планируется построить ряд других объектов: поперечные связи, продление Южной рокады. Строители приступят к реализации проектов транспортных развязок на улицах Липецкая и генерала Дорохова.  

Остальные объекты 

К лету 2018 года ожидается ввод в строй филармонии в составе парка "Зарядье". "Это будет объект мирового уровня. Также мы ожидаем, что в этом году будет достроен стадион "Динамо"со всем комплексом спортивных сооружений и с благоустройством территории", – рассказал Хуснуллин.  

Активными темпами ведется строительство детского парка "Остров мечты" в Нагатинской пойме. "Это самый крупный крытый тематический парк в мире. Надеемся, что какую-то часть объекта инвестор достроит уже в этом году", – сказал Хуснуллин. 

Кроме того, будет завершено возведение Центра Художественной гимнастики в Лужниках. "Всего на территории спорткомплекса в настоящий момент проектируется, строится и реконструируется около 45 объектов. Из них большая часть будет достроена к Чемпионату мира по футболу-2018", – заверил глава столичного стройкомплекса. 

Автор: Иван Поляков8 января 2018, 18:01

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