В "Лужниках" появится центр художественной гимнастики

Новый центр художественной гимнастики появится в спорткомплексе "Лужники". Его планируется открыть уже в текущем году, сообщил Марат Хуснуллин, возглавляющий строительный комплекс столицы. По его словам, после завершения всех работ спортивный объект сможет принимать соревнования самого высокого уровня, включая международные.



Центр художественной гимнастики в "Лужниках" возводится по уникальному проекту. Главной особенностью здания станет его крыша. Согласно архитектурной задумке, она должна напоминать один из гимнастических снарядов – ленту.



Для создания сложной геометрии применяется специальное алюминиевое фальцевое покрытие. В качестве декоративного покрытия используются композитные полированные панели из того же материала.

Строящийся центр художественной гимнастики должен отвечать высоким мировым стандартам. Здесь будут проводиться состязания различных уровней, включая международный.

В центре, согласно проекту, будет сооружена арена для соревнований и тренировок, вокруг которой расположатся частично трансформируемые трибуны. Кроме того, под крышей центра будет три тренировочных зала, а также два хореографических и тренажерный. В комплекс также войдут медико-восстановительный центр, отель для участников состязаний и пресс-центр.

Как рассказал ранее Марат Хуснуллин, площадь здания составит 23,5 тысячи квадратных метров. Центр сможет принимать до четырех тысяч человек одновременно.

Глава московского стройкомплекса напомнил, что в "Лужниках" проектируются и реконструируются порядка 45 объектов. Он заверил, что к чемпионату мира по футболу будет достроена большая часть из них.