В "Лужниках" появится центр художественной гимнастики
Центр художественной гимнастики в "Лужниках"
возводится по уникальному проекту. Главной особенностью здания станет его
крыша. Согласно архитектурной задумке, она должна напоминать один из
гимнастических снарядов – ленту.
Для создания сложной геометрии применяется специальное алюминиевое фальцевое покрытие. В качестве декоративного покрытия используются композитные полированные панели из того же материала.
Строящийся центр художественной гимнастики должен отвечать высоким мировым стандартам. Здесь будут проводиться состязания различных уровней, включая международный.
В центре, согласно проекту, будет сооружена арена для соревнований и тренировок, вокруг которой расположатся частично трансформируемые трибуны. Кроме того, под крышей центра будет три тренировочных зала, а также два хореографических и тренажерный. В комплекс также войдут медико-восстановительный центр, отель для участников состязаний и пресс-центр.
Как рассказал ранее Марат Хуснуллин, площадь здания составит 23,5 тысячи квадратных метров. Центр сможет принимать до четырех тысяч человек одновременно.
Глава московского стройкомплекса напомнил, что в "Лужниках" проектируются и реконструируются порядка 45 объектов. Он заверил, что к чемпионату мира по футболу будет достроена большая часть из них.
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