Новая Москва строит грандиозные транспортные планы

Вопросы развития присоединенных к Москве территорий обсудили участники панельной дискуссии "Транспортный каркас Новой Москвы – возможности для работы и бизнеса", прошедшей в столице. В обсуждении приняли участие представители столичного стройкомплекса, эксперты в транспортной сфере, специалисты в области архитектуры и урбанистики, предприниматели.



Говоря об итогах и перспективах развития Троицкого и Новомосковского административного округов (ТиНАО) глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин привел некоторые цифры. По его словам, до 2035 года объем инвестиций в Новую Москву должен составить семь триллионов рублей (из них на транспортную инфраструктуру планируется потратить около триллиона).

При этом за 5,5 года в строительство ТиНАО уже вложено около 800 миллиардов, в том числе 170 миллиардов из бюджета города. "Около 80% направлено на создание транспортной инфраструктуры", – отметил Жидкин.



За прошедшее с присоединения время на новых территориях были ведены в строй две станции метро – "Румянцево" и "Саларьево", проложено 84 километра автомагистралей. До конца года появятся еще шесть станций метрополитена: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбовая", "Говорово" и "Рассказовка".





Одновременно масштабная работа будет вестись в рамках улучшения движения автотранспорта. Запланированы к строительству поперечные дороги, которые соединят крупные магистрали, а также расширение автобусной и трамвайной сетей. К 119 остановкам и 22 новым маршрутам, появившимся за последние два года, добавятся еще 56 остановок и девять маршрутов автобусов.

"Для нас важно сегодня, до постройки объектов недвижимости, обеспечить надежную транспортную инфраструктуру", – подчеркнул Владимир Жидкин.

Важность развития транспортной инфраструктуры отметил учредитель компании "ВТМ дорпроект" Михаил Ткаченко. Он уверен, что в современном мире "транспорт есть жизнь", ведь развитие этой сферы лежит в основе разделения труда, формирует специализацию, кооперацию и интеграционные процессы. В итоге, заявил Ткаченко, полноценное функционирование транспортной системы создает условия для роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни граждан.

Транспортная инфраструктура, считает председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова, делает из куска земли инвестиционно-привлекательный объект. "Без транспортной доступности земля в Новой Москве – это всего лишь поверхность, летом зеленая, а зимой белая", – сказала она, отметив, что любой объект дорожает минимум на 15%, если становится известно о планах прокладки рядом с ним метро или дороги.

Развитие транспортной составляющей благотворно сказывается на многих сферах. По словам первого замглавы Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Артемова, положительный эффект сразу ощущают бизнес и простые люди, которые приходят на новые рабочие места. Для поддержки промышленных предприятий в Новой Москве городские власти выделяют субсидии на оснащение производства, предоставляют без конкурсов землю. Также разработана система налоговых льгот для бизнеса.





Исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди считает, что будет происходить перераспределение экономических источников между старой Москвой и периферийными территориями. Сейчас, по ее словам, на ядро приходится около 85% столичного вклада в ВВП. Потенциалу периферии еще предстоит раскрыться, что обеспечит дополнительный экономический рост всей московской агломерации, уверена эксперт.

Жители Новой Москвы с оптимизмом смотрят в будущее. По данным ВЦИОМ, с каждым годом растет их удовлетворенность транспортной ситуацией. Если в 2015-м улучшения в этой сфере отмечали 61% опрошенных, то спустя два года этот показатель составил уже 71%, а в начале 2018-го достиг отметки 74%. В целом местные жители оптимистично смотрят на будущее территории, ожидая, что уровень их жизни вскоре догонит общемосковские стандарты.