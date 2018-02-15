Развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе реконструируют

В Москве начались работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



Предстоит реконструировать участок проезжей части Московской кольцевой длиной 1,2 километра и существующий путепровод через МКАД. Кроме того, в ходе работ будут построены две направленные эстакады и боковые проезды, общая протяженность которых составит 4,5 километра.

Как отметил Хуснуллин, этот участок кольцевой автодороги перегружен транспортом, и существующая здесь транспортная система работает на пределе своих возможностей. "Для решения дорожной ситуации нам необходимо развести пересекающиеся потоки машин. Завершить реконструкцию развязки планируем в течение 2021 года", – сказал он.

Строители позаботятся не только об автомобилистах, но и о пешеходах. Для их удобства на этом участке появится надземный переход, а также шумозащитные экраны.

За последние семь лет Москва вышла на впечатляюще высокие темпы дорожного строительства. С 2011 по 2017 годы в городе было построено и введено в эксплуатацию 667 километров дорог, 190 пешеходных переходов и 199 искусственных сооружений. В итоге протяженность столичных дорог выросла на 16%.

В прошлом году московские строители закончили возведение сразу нескольких крупных объектов. Среди них Северо-Восточная хорда от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, развязка МКАД и Профсоюзной улицы. Кроме того, была завершена реконструкция Щелковского шоссе в пределах Москвы и Калужского шоссе на присоединенных территориях.

Всего за прошедший год было построено и введено в эксплуатацию 124 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 30 пешеходных переходов. В 2018-2020 годах в столице появится еще 289 километров дорожного полотна, а также 76 искусственных сооружений и 42 пешеходных перехода.

