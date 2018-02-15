В Москве появятся три детсада-трансформера

В столице началось возведение трех многофункциональных учреждений дошкольного образования. Детские сады – трансформеры, суммарно рассчитанные почти на тысячу человек, скоро примут детей, проживающих в районе Южное Бутово и Куркино.



Как рассказал глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, строительство детсадов началось сразу по трем адресам. Два дошкольных учреждения (каждое рассчитано на 300 мест) откроются на юго-западе города на улицах Брусилова и Адмирала Лазарева, еще одно (на улице Воротынского) примет детей, проживающих на северо-западе столицы.



К настоящему времени будущие детские сады находятся в разной степени готовности. Так, в учреждении на улице Брусилова уже практически готов первый этаж здания, на улице Адмирала Лазарева ведется разработка котлована, а в Куркино завершились подготовительные работы.

Как отметил Марат Хуснуллин, потребность в образовательных учреждениях постоянно растет, и власти столицы ищут новые пути решения вопроса. Одним из них является строительство зданий-трансформеров, идея возведения которых появилась несколько лет назад.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были разработаны типовые архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольным отделением", – сказал глава стройкомплекса. Такие многофункциональные здания могут быть и начальной школой, и детсадом, и комбинированным образовательным учреждением.





Отметим, что здание-трансформер способно менять назначение в зависимости от потребностей местных жителей. Переоборудование можно выполнить, например, во время летних каникул. Такие манипуляции обходятся гораздо дешевле, чем строительство еще одного здания.

Доступность образования в Москве в последние годы значительно выросла. Так, по словам Хуснуллина, с 2011 по 2017 год было построено почти 300 детских садов и школ. "В ближайшие три года в Москве планируется построить 129 объектов образования, – сказал руководитель столичного строительного комплекса. – Они смогут принять 14 тысяч детей".