Реновация в Москве: от идеи до реализации

Год назад в Москве стартовала масштабная программа реновации, аналогов которой, по утверждению экспертов, не существует в мире. Сотни тысяч москвичей, живущих в морально устаревших домах, построенных 50-60 лет назад, в скором времени переедут в комфортные квартиры, получив при этом многочисленные бонусы. Dni.Ru напоминают о том, что сделано за этот год строителями, законодателями, представителями исполнительной власти и всеми, кто причастен к воплощению программы реновации в жизнь.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

О старте нового этапа реновации в Москве мэр Сергей Собянин объявил после встречи с президентом 21 февраля 2017 года. Градоначальник рассказал Владимиру Путину о том, что за последние годы 160 тысяч жителей хрущевок смогли переехать в новые квартиры, но в городе остаются еще несколько тысяч домов, ресурс которых находится на пределе. В них проживает 1,6 миллиона москвичей, а площадь ветхих и изношенных зданий – 25 миллионов квадратных метров.

Мэр попросил главу государства оказать содействие в инициировании внесения необходимых изменений в законодательную базу для того, чтобы у жителей, власти и девелоперов не было проблем при реализации программы реновации. В свою очередь, Владимир Путин попросил сделать так, чтобы людей все устраивало и реновация стала прозрачной и понятной для всех.





Владимир Путин, президент России:



Я знаю настроения и ожидания москвичей. Они связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением.

Московские власти так и поступили, они сделали реализацию программы реновации максимально прозрачной. Началась серьезная работа по подготовке переселения жителей из ветхого жилья – за дело взялись эксперты, законодатели и чиновники.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Юридическим сопровождением беспрецедентной программы переселения из ветхого жилья занялись депутаты Госдумы и Мосгордумы: парламентарии обсудили с экспертным сообществом необходимые поправки к федеральным и региональным законам, которые необходимо принять для того, чтобы программа не забуксовала. Помимо этого, депутаты провели ни один десяток встреч с экспертами в области градостроения, девелоперами и архитекторами.

В начале марта 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным для того, чтобы обсудить законодательное сопровождение программы реновации. "Необходимо подготовить пакет поправок, который будет призван решить задачу обеспечения новым, современным и комфортабельным жильем тех, кто проживал в старых пятиэтажках", – заявил политик.





Вячеслав Володин, спикер Госдумы:



Будет создано новое городское и общественное пространство, а также удовлетворяющий требованиям современного горожанина удобный, функциональный и красивый мегаполис.

Было решено, что до принятия закона о реновации депутаты обсудят с экспертным сообществом и самими жителями сносимых пятиэтажек широкий круг вопросов: где и в какие сроки будет построено новое жилье, что делать с деньгами, уже внесенными на капитальный ремонт. Для взаимодействия властей и населения в Госдуме была создана специальная рабочая группа.

Депутаты и эксперты приступили к подготовке коррекции Градостроительного, Жилищного кодексов и некоторых других нормативно-правовых актов. Профильные комитеты Думы начали активно взаимодействовать в этой работе с московскими властями – городской Думой и столичным правительством.





СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ

Сообщив о старте программы, столичные власти заявили, что в первую очередь, при воплощении ее в жизнь будут опираться на мнение москвичей. Для того, чтобы при реализации программы реновации жители сносимых домов получили максимально правдивую и точную информацию, их представителей пригласили в Госдуму на парламентские слушания. Политики, чиновники, эксперты и депутаты отвечали на сотни вопросов граждан.

Выяснилось, что подавляющее большинство жителей хрущевок (более 80%) поддерживают программу реновации. На основе мнения москвичей в итоге появился первый список домов, которые попадут под снос. В нем более пяти тысяч пятиэтажек, расположенных практически во всех округах Москвы. Всего в рамках программы реновации – более двухсот стартовых площадок, на которых планируется построить около 5,8 миллиона квадратных метров жилья. "Столицей реновации" власти назвали Кузьминки, в этом районе хрущевок, которые морально и физически устарели, больше всего.





Сергей Собянин, мэр Москвы:



Качество строительства будет контролироваться государственным надзором, комиссией Общественной палаты, фондом реновации, и, самое главное, жителями. Мне тоже можно всегда пожаловаться через портал мэра. Мы не можем себе позволить некачественного строительства по программе реновации.

Параллельно столичное правительство запустило голосование по программе реновации на портале "Активный гражданин". Учитывая тот факт, что в пятиэтажных домах в основном проживают пожилые люди, было решено провести голосование и в традиционном, более понятном для них, бумажном виде.





Для этого задействовали ставшие популярными центры оказания госуслуг, которые сегодня есть во всех районах Москвы и находятся в шаговой доступности для подавляющего числа жителей. И электронное, и бумажное голосование вызвало большой интерес у москвичей.

Сотни жителей столицы приняли участи и во встречах с префектами своих округов. Они прошли по всей столице, на некоторых из них кипели нешуточные страсти – жители пятиэтажек, не попавших в программу реновации, настаивали на том, что их дома тоже необходимо расселять.





ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ

В результате огромной работы к лету 2017 года на свет появился основной документ, регулирующий воплощение программы реновации в жизнь. 1 июля после подписания президентом, Закон о реновации вступил в силу. В нем прописаны основные гарантии жителям сносимых домов. Они получат в обмен на свое ветхое жилье новую равнозначную квартиру с количеством комнат не менее, чем в старой и такой же или большей жилой площадью. Общая площадь в новой квартире будет больше, чем в старой за счет более просторных помещений общего пользования – кухни, прихожей, коридора и санузла.

Власти делают также упор на то, что новая квартира будет передаваться в собственность бесплатно. Владельцы же неприватизированных квартир смогут сохранить статус социального найма или также бесплатно оформить жилье в частную собственность.





Для большинства жителей пятиэтажек важно сохранить связи в своем районе – пенсионеры привыкли ходить в ближайшую поликлинику или любимый магазин, детям в силу их возраста непросто менять школу.

Закон гарантирует, что переселение будет проходить в рамках территории одного района. Исключение составят Зеленоград и ТиНАО, где квартира в новом доме может быть выделена в пределах административного округа.





Марат Хуснуллин, глава Стройкомплекса Москвы:



Мы хотим создать понятный и прозрачный механизм учета общественного мнения, и в программу реновации войдут только те кварталы, жители которых ее поддержат.

Комфорт новых квартир нельзя будет сравнить с теми условиями, в которых сейчас живет большинство жителей хрущевок.

Технически и морально устаревшие коммуникации, низкая шумоизоляция, отсутствие балкона, лифта, мусоропровода, парковок – это далеко не полный перечень неудобств, с которыми сталкиваются москвичи, живущие в пятиэтажках. В новых квартирах их будет ждать улучшенная чистовая отделка по нормам комфорт-класса, после заселения не придется делать ремонт или заниматься отделочными работами – квартиры будут сдаваться "под ключ".





Сами дома, в которые переедут жители хрущевок, будут возводить из монолитного железобетона или современных панелей, квартиры будут сдаваться строителями с уже застекленными лоджиями или балконами. Кварталы, выделенные под новые дома, будут разноэтажными, но не выше 14-ти этажей.

В самих домах сделают удобные входы в подъезд для инвалидов, пенсионеров и мам с колясками, а вокруг обещают развитую инфраструктуру, широкие тротуары и много зелени. Важно, что все эти требования и параметры теперь прописаны в федеральном и московском законодательствах. Эксперты уже назвали такой серьезный подход к реализации программы реновации в Москве инженерной революцией.





ПРЕДПОКАЗ

Еще до постройки и сдачи в эксплуатацию первых домов по программе реновации столичные власти решили показать москвичам в каких квартирах им предстоит жить. Летом 2017 года во время работы на ВДНХ ежегодного урбанистического форума там открылся шоу-рум, в котором было представлено практически все, что будет использоваться при строительстве жилья по программе реновации.

В макете типовой квартиры можно было ознакомиться с образцами материалов и фурнитуры для внутренней отделки, вплоть до дверных ручек и сантехнического оборудования. А рядом на площадке были представлены макеты микрорайонов, которые возведут по программе реновации. Гостей форума удивило обилие зелени и развитая инфраструктура вокруг жилых домов.





ПЕРВЫЙ ДОМ

В начале февраля 2018 года московские власти объявили, что первый дом по программе реновации готов для переселения жителей из ветхих пятиэтажек. Он находится в Восточном административном округе, в районе Северное Измайлово всего в трехстах метрах от хрущевок, в которых живут первые переселенцы. Это значит, что жители сохранят привычное окружение и привычный им образ жизни.

Первые этажи у дома нежилые. Там расположатся службы быта и сервиса, а также продуктовые, хозяйственные магазины, салоны красоты. Все, что нужно жителям, будет в шаговой доступности. Кроме того, выполнено благоустройство дворовой территории. Там установлены малые архитектурные формы, детская площадка с прорезиненным покрытием и спортивные тренажеры. Занятие по душе здесь смогут найти и дети, и взрослые.





До конца 2018 года планируется заселить более 30 жилых домов по программе реновации. Большая их часть – здания, построенные ранее, но адаптированные под стандарты программы. Для последующих же домов ведется разработка необходимой документации, проектов планировки территории.