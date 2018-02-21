Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"

Городские власти продолжат развивать территорию олимпийского комплекса "Лужники" после проведения Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

"Нашей задачей было не просто реконструировать стадион "Лужники" для проведения чемпионата, а создать качественно новую спортивную инфраструктуру во всем олимпийском комплексе, превратив его в современный спортивный кластер", – сказал Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что на территории олимпийского комплекса работы по строительству и реконструкции ведутся в общей сложности на 45 объектах. Среди них – уникальный Центр художественной гимнастики, крупнейший в России теннисный центр, Ледовый дворец "Кристалл", плавательный бассейн.

Бассейн в "Лужниках" должен стать новым современным комплексом водных видов спорта. "Это очень сложный с точки зрения строительства гидроинженерный комплекс. Основные работы по его строительству, в том числе – по отделке фасада, планируется завершить уже в этом году. Но с учетом необходимости монтажа специального оборудования, пусконаладки, внутренней отделки помещений бассейн откроется для москвичей в 2019 году", – подчеркнул заместитель мэра.

Новый плавательный комплекс в "Лужниках" строится на месте старого бассейна. В нем разместятся 50-метровый бассейн на 10 дорожек, два 25-метровых бассейна, спортивные тренировочные залы, центр детского спорта.