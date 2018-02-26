Город будущего: какой станет Москва после реновации

На днях исполнился ровно год с того момента, как в Москве было объявлено о начале масштабной программы реновации, призванной избавить столицу от морально и физически устаревшего жилья. Горожане взамен тесных и неудобных квартир получат современное жилье комфорт-класса. Но программа реновации – это не только переселение москвичей, это – организация нового типа городского пространства, максимально приветливого к человеку, открывающего множество возможностей для труда, отдыха и социальной активности. В конце концов, реновация – это настоящая революция в градостроительстве, которая кардинально преобразит Москву. Какой же станет столица?



Идеология микрорайонов

Нынешние московские окраины начали застраиваться пятиэтажными панельными домами после их включения в состав города в 1960 году. Глава советского государства Никита Хрущев поставил задачу: обеспечить большинство советских семей отдельными квартирами.

Объем задач был колоссальным, переселить из убогих коммуналок и ветхих бараков предстояло десятки миллионов человек. С этой задачей государство в целом справилось. Для многих людей в то время отдельная квартира, пусть даже тесная и во многом неудобная, была пределом мечтаний. Но время шло, и уже к началу 1980-х годов возведенные в период первого индустриального домостроения хрущевки получили от москвичей нелестное прозвище "хрущебы".

Концепция градостроительной планировки тех районов и их архитектурные решения были отражением коммунистической идеологии, исповедующей принципы обобществления быта, смешения частного и публичного, развития в гражданине чувства коллективизма в противовес индивидуализму.

Все это привело к уничтожению в советской градостроительной практике такого понятия, как "приватный двор". Все пространство вокруг домов в микрорайонах стало общим, а сами жилые массивы были предельно однообразными и унылыми. Эту тему еще в 1975 году мастерски обыграл в своем культовом фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" мэтр отечественного кинематографа Эльдар Рязанов.





После распада СССР застройщики по инерции продолжали строить микрорайоны многоэтажных домов. Но всем было ясно, что рано или поздно такой тип организации городского пространства должен уйти в прошлое.

Серьезным толчком к развитию отечественной градостроительной практики стало принятое в 2015 году постановление правительства Москвы №305, которое установило новые требования как к планированию окружающего пространства, так и к архитектуре домов.

Реновация старого жилфонда в столице – это первый масштабный проект, в рамках которого новые градостроительные требования будут реализовываться на практике. На смену ветхим панельными домам идет квартальная застройка. Чем она отличается от микрорайонной?

Приватное и публичное

Квартальная и микрорайонная типы застройки предполагают совершенно разные проектировочные, архитектурные и социальные решения. Представьте квадрат, в центре которого находится еще один квадрат, но гораздо меньшего размера – это и есть элемент микрорайона. Дом и пространство вокруг него. При квартальной застройке здания находятся по периметру квадрата, образуя замкнутое пространство.



Территория между домами в микрорайонах является как бы ничейной, дворовые пространства никак не обозначены, все общее. Квартал наоборот – четко разделяет приватную и публичную территории района: приватная – это двор, а публичная – улица с обратной стороны дома. Именно по такому принципу построены дореволюционные Москва и Санкт-Петербург. Все мы очень любим комфортные, спокойные, уютные и живописные дворики в центре города, не так ли?





Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов:

"Человек хочет иметь жизнь приватную и жизнь публичную. Ему важно иметь двор – уединенное место, ему нужно иметь улицу – место публичное, человеку важно также иметь площадь, где можно собираться".

В противостоянии микрорайон – квартал сквозь архитектурные и градостроительные аспекты проглядывает и другой, не менее важный момент – социальный. В районах с огромными высотными домами, без четкого разделения на общественное и приватное пространство, связи между людьми очень быстро разрушаются. Вспомните: знаете ли вы жителей вашего подъезда, да что уж там, общаетесь ли вы с теми, кто живет на вашей лестничной клетке? В большинстве случаев люди, живущие в микрорайонах, практически ничего не знают о своих соседях и не поддерживают с ними активных контактов.

Значительную роль здесь играет отсутствие полноценного двора. В лучшем случае местные жители встречаются на детской площадке, когда гуляют с детьми. В худшем же, пространство у дома полностью заставлено припаркованным транспортом. В таких условиях говорить о возникновении здоровых социальных связей между людьми не приходится.

Советская власть хотела воспитать в микрорайонах граждан с коллективным образом мышления, но результат получился прямо противоположными.



При квартальной застройке у жильцов есть приватный двор, в котором они могут собираться, общаться. Возникает своеобразное комьюнити – сплоченное сообщество местных жителей. Социальные связи укрепляются, а значит, улучшается общая ситуация в районе, снижается уровень криминала.





Более того, квартальный принцип застройки позволяет создавать живые улицы с так называемыми активными фасадами, когда первые этажи отводятся под службы сервиса, кафе, рестораны, магазины. Опять же, вспомните застройку старой Москвы.

Дворы и паркинги

Как будут организованы приватные пространства в проектируемых в рамках программы реновации кварталах? Прежде всего, они будут создаваться в соответствии с концепцией "двор без машин". Как следует из названия, никакого личного транспорта внутри приватных зон не будет.





Зато появятся полноценные зоны отдыха с деревьями, скамейками, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками – так называемое ядро отдыха. Найти там занятие по душе сможет каждый от мала до велика. Комфортная среда проживания будет диктовать более высокую культуру поведения во дворах.

Реновация, уверены в руководстве города, окажет положительное влияние и на транспортную инфраструктуру Москвы.





Глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин:

"Будут новые пешеходные связи, новые автобусные маршруты. При проектировании микрорайонов мы сразу понимаем, сколько там будут жить человек, сколько из них будут ходить пешком, сколько будут ездить на общественном транспорте, сколько должно быть машин".

Владельцы личного автотранспорта ущемлены не будут. Наоборот, в новых кварталах, как подсчитали в руководстве Москвы, будет в два раза больше парковочных мест, чем в старых микрорайонах. Кроме того, жителей районов реновации обеспечат достаточным количеством подземных машиномест.

Небоскребов не будет

За прошедший год неоднократно высказывались опасения, что на месте снесенных пятиэтажек появятся огромные высотные дома. В руководстве города сразу ответили обеспокоенным москвичам: никакие каменные джунгли в районах реновации не появятся.





Мэр Москвы Сергей Собянин:

"Это не какие-то небоскребы, а дома от 6 до 14 этажей, то есть среднего уровня застройка, с той плотностью, которая сегодня предусмотрена генеральным планом".

Третья функция – работа, досуг и развлечения

Одной из главных проблем микрорайонов является слишком сильный дисбаланс между жилой и коммерческой недвижимостью. В огромных жилых массивах не создается практически никаких рабочих мест, кроме торговли и социальной сферы.

Это порождает так называемую маятниковую миграцию. Всем нам знакомы забитые в час пик по утрам и вечерам вагоны метро и стоящие намертво в пробках автомобили. Все это – следствие микрорайонной застройки. Утром люди стремятся на работу в центральные районы города, а вечером спешат обратно домой.

Реновация решит эту проблему, ведь в обновляемых районах будет построена не только жилая недвижимость для переселенцев, но и реализована так называемая третья функция – создание мест приложения труда и отдыха. Местным жителям больше не придется каждый день ездить в центр города, найти работу и развлечения по душе они смогут в пределах своего района.

Международный размах



Новые дома по программе реновации будут не просто безликими коробками, которыми когда-то застраивалась Москва. Они станут настоящими архитектурными шедеврами, украшением не только района, но и всего города.

Архитектурные решения и концепции для новых домов разрабатывают лучшие мировые зодчие. В работе принимают участие знаменитый британский архитектор Норман Фостер, бюро американца Стивена Холла, голландская компания MLA+, британская Zaha Hadid, японская Nikken Sekkei, голландец Эрик ван Эгераат, бюро знаменитого советского и российского архитектора Никиты Явейна.





Идея становится реальностью

В феврале прошлого года на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент России Владимир Путин призвал очистить столицу от морально и физически устаревших хрущевок, дать людям новое жилье. За прошедшее время федеральные органы власти, столичное руководство, градостроители, архитекторы, эксперты и представители общественности все вместе провели колоссальную работу в этом направлении.

Спустя год можно видеть ее первые итоги. В середине февраля в стартовый дом по программе реновации в Восточном административном округе столицы уже начали заселяться переселенцы из ветхих пятиэтажек. Город полностью сдержал свои обещания перед гражданами: они остались жить в прежнем районе, с новыми квартирами улучшенной планировки. До конца 2018 года планируется заселить еще более 30 новых жилых домов.

Микрорайоны хрущевок уходят в прошлое, на их место приходят современные кварталы. В ближайшем будущем они определят не только архитектурный облик столицы, но и стиль жизни москвичей. Жизни комфортной, удобной и безопасной.