Большая кольцевая линия метро открылась для пассажиров

В Москве состоялся долгожданный запуск первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ, бывший Третий пересадочный контур) Московского метрополитена. Полноценное пассажирское движение по отрезку от "Делового Центра" до "Петровского Парка" открыл мэр столицы Сергей Собянин.

Запуск первого участка большого метрокольца московский градоначальник назвал историческим событием. "Это одна из крупнейших линий метро в мире. Она разгрузит действующую Кольцевую и радиальные линии", – сказал Собянин.

Он также поблагодарил метростроителей, которые, как ранее отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, ведут тяжелейшую работу в условиях плотно застроенного города с огромным количеством коммуникаций. "Впереди – еще более сложная задача. В течение четырех-пяти лет мы должны построить всю кольцевую линию и сделать транспорт Москвы современным и комфортным", – добавил мэр.

Первый участок большого метрокольца включает пять станций: "Деловой Центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский Парк". Его длина – более десяти километров.

Новый отрезок столичной подземки значительно улучшит транспортную ситуацию в прилегающих к нему районах севера и северо-запада столицы. В их числе – деловой центр "Москва-Сити", районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.

Несмотря на то что все станции БКЛ строились по типовому проекту, у каждой из них есть отличительные особенности. Главной архитектурной "фишкой" названной в честь именитого московского клуба станции "ЦСКА" являются бронзовые скульптуры спортсменов: футболиста, баскетболиста, лыжника и хоккеиста.

Прообразом для этих композиций стали выдающиеся члены клуба. Среди них – футболист Всеволод Бобров, действующий капитан хоккейной команды "ЦСКА" Денис Денисов, баскетболист Виктор Хряпа и лыжник Николай Панкратов. Все фигуры выполнены в динамике. Высота каждой из них – почти пять метров.

Всего Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции, ее длина после соединения всех участков составит 69 километров.

Это крупнейший проект в истории отечественного метростроения и один из самых масштабных в международной практике.

После окончания строительства БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Сейчас пальму первенства удерживает второе кольцо пекинской подземки, длина которого – 57 километров.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные направления на расстоянии около десяти километров от действующего кольца. Это позволит разгрузить как станции самой кольцевой линии, так и те, которые расположены внутри нее. Отпадет необходимость ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую.

В среднем экономия времени пассажиров в пути составит от 20 до 30 минут.

Кроме того, станции БКЛ – мелкого заложения. Это значит, что пассажирам не придется тратить много времени на спуск и подъем.

На Большой кольцевой линии запланировано 19 пересадок на другие участки метро, а на четырех станциях пассажиры могут перейти на Московское центральное кольцо (МЦК). Кроме того, будут созданы пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры – "Подольск – Нахабино", "Одинцово - Лобня", а также 11 пересадок на радиальные железнодорожные направления.

Запланировано создание большого количества транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на Большой кольцевой линии. Крупнейшими из них станут "Деловой Центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов" и другие.

Реализация проекта БКЛ позволит построить новые линии подземки. "Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии мы закладываем возможность строительства новых ответвлений в те районы, в которых сегодня еще нет метро", – сказал Марат Хуснуллин.

Так, от станции "Улица Новаторов" юго-западного участка БКЛ пойдет линия в Новую Москву, от станции "Улица Народного Ополчения" – в Рублево-Архангельское. Кроме того, разрабатываются проекты участков в районы Восточное и Западное Бирюлево и в Щербинку.

Стоит отметить, что первые идеи строительства второй кольцевой линии Московского метрополитена относятся еще к 1985 году. Однако из-за недостатков ресурсов реализацию пришлось отложить. Проект был отложен в долгий ящик на 25 лет. В 2011 году долгожданное решение о начале строительства Большого метрокольца принял мэр Сергей Собянин, работы начались в ноябре того же года.