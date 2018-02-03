Строительство метро до "Рассказовки" вышло на финишную прямую

Первые поезда с пассажирами от "Раменок" до "Рассказовки" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена поедут уже летом этого года. О продлении желтой ветки столичной подземки, а также строительстве других линий метро рассказал журналистам в субботу, 3 февраля, глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



На финишной прямой

По его словам, работы на участке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" вышли на финишную прямую. Новый отрезок желтой ветки включает в себя семь станций - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

"Строительно-монтажные работы в основном завершены, идет архитектурная отделка, работа по пуску инженерного оборудования и подключению внешних сетей, а также подготовка рельсов для накатки поездов", – сказал Хуснуллин.

Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что уже составлен график по передаче помещений новых станций метрополитену, причем представители подземки уже начали их приемку и даже расстановку мебели. "Я надеюсь, что этот участок с пассажирами полноценно поедет уже в начале лета 2018 года", – сказал Хуснуллин. При этом он отметил, что отрезок будет запущен со всеми станциями единовременно.

Однако построить линию и запустить пассажирское движение недостаточно, другой важный фронт работ – благоустройство прилегающей территории. По словам Хуснуллина, соответствующие вопросы тщательно прорабатываются с главами префектур, по территории которых пройдет новый отрезок Калининской-Солнцевской линии (Западный и Троицкий и Новомосковский административные округа).

"Мы буквально до каждого метра посмотрели, как будет выполняться благоустройство, какие будут пешие связи, как будет подъезжать общественный транспорт , проработали вопрос высадки зеленых насаждений", - отметил глава московского стройкомплекса. По его словам, в настоящий момент на благоустройстве заняты порядка тысячи человек.

Дальнейшие планы

При этом на "Рассказовке" желтая ветка не закончится: ее планируется продлить далее на юго-запад во Внуково. "Градостроители и проектировщики уже смотрят, как и где пройдет трасса, какие земельные участки нужно освободить", – рассказал Хуснуллин. Он уточнил, что проект находится в хорошей степени проработки. "Мы на 80% имеем понимание, какая будет трассировка", – заверил он.

Стоит отметить, что пассажиры Калининско-Солнцевской линии смогут добираться из Новой Москвы прямо до станции "Деловой центр", а затем до "Петровского парка" Большой кольцевой линии (Бывший Третий пересадочный контур. – Прим.Ред.). Первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка" планируется запустить уже в феврале-марте.

"Все работы завершены, в том числе архитектурно-отделочные, идет отладка и испытание инженерных систем", - рассказал глава московского стройкомплекса.

В Коммунарку и далее

На присоединенные территории пойдет и совершенно новая линия столичной подземки, которая начнется от "Улицы Новаторов" большого метрокольца. Ее строительство будет проходить в три этапа.

Первый – участок до Коммунарки со станцией "Столбово". "Это семь станций, порядка 17 километров. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. Через два месяца мы разыграем конкурс и выйдем на строительство", – подчеркнул Хуснуллин.

При этом на "Столбово" можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии. Старейшая ветка Московского метрополитена будет продлена от "Саларьево" до "Столбово" уже в конце этого года, сказал глава столичного стройкомплекса. "На этом участке работают 4,5 тысячи человек, еще полторы тысячи будут добавлены в течение месяца", – пояснил он. Хуснуллин отметил, что новый участок красной линии идет по центру трассы Солнцево – Бутово – Видное, он будет частично наземный и частичной подземный.

С МЦК в Троицк

В дальнейшем линия от "Улицы Новаторов" дойдет до Троицка, подготовить соответствующую документацию поручил мэр Москвы Сергей Собянин. "Это еще порядка 4-5 станций. Вероятно, что часть линии пройдет по земле, поскольку территории вдоль Калужского шоссе не так застроены. Думаю, что к лету 2018 года мы представим полноценный план освоения участков под строительство – сколько километров, какой срок и когда этот отрезок будет построен", – пояснил Хуснуллин.

Следующий участок этой линии пройдет от "Улицы Новаторов" до "Севастопольского проспекта" и станции "Крымская" Московского центрального кольца (МЦК).

"Это даст возможность пересаживаться с МЦК и ехать до Троицка или до Большой кольцевой линии", – рассказал глава городского стройкомплекса.

Это самый сложный участок новой линии, ведь он пройдет в районах плотной жилой застройки. "Мы буквально по метру ищем землю, где можно построить станции. Участок пройдет на глубине 30 метров", – уточнил Хуснуллин, отметив, что окончательную трассировку отрезка, а также сроки и стоимость строительства планируется утвердить до середины лета этого года.

Московские центральные диаметры

Другой знаковый проект столичных строителей – Московские центральные диаметры (МЦД). Это фактически надземное метро, которое соединит радиальные направления железнодорожного транспорта. Помимо прочего, это значительно сократит время в пути для жителей Подмосковья, которые ездят в столицу.

По словам Хуснуллина, на совещании у градоначальника подробно рассматривалась реализация проекта, его увязка с метро и МЦК, изменение пассажиропотока. "Даже предварительные расчеты показывают, что реализация МЦД даст серьезное улучшение работы всего транспорта. У пассажиров появятся сотни новых вариантов маршрутов и пересадок", – сказал глава стройкомплекса Москвы.

По его словам, при полноценной реализации этого проекта столица по обеспеченности рельсовым транспортом (метро, железные дороги и прочее) будет в тройке мировых лидеров, наравне с Нью-Йорком и другими крупными городами.

"Какие-то линии мы уже к лету получим. Это мегапроект мирового уровня", – подчеркнул Хуснуллин.

"Остров мечты"

Рассказал столичный чиновник и о реализации других значимых проектов в городе. Так, масштабный парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируется открыть для посетителей уже в следующем году.

"Реализация идет хорошими темпами, могу сказать, что в основном уже фактически закончены работы в монолитной части, работы по строительству паркинга на 3,7 тысячи машиномест, основные конструкции в самом крытом парке", – сказал Хуснуллин.

Как растет подземка

За последние семь лет протяженность линий метро в Москве выросла на 30%. До конца 2021 года в столице планируется построить 137 километров участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. По завершении запланированных работ протяженность линий Московского метрополитена вырастет почти в два раза.

В прошлом году построено более 20 километров линий и девять станций подземки. Помимо прочего, был открыт долгожданный участок Калининско-Солнцевской линии до станции "Раменки". А в конце года Замоскворецкая линия была продлена до "Ховрино".