Названы сроки окончания строительства Кожуховской линии

Кожуховская линия Московского метрополитена будет построена в следующем году. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам осмотра одной из станций новой ветки – "Юго-Восточной".



Станция полностью оправдывает свое название: она располагается на юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино на пересечении Ферганской улицы и Самаркандского бульвара. По словам Собянина, строительство "розовой" ветки – один из самых крупных проектов в столице.

"Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино" и еще пять станций от "Косино" до "Нижегородской". Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метрокольцо Москвы с самыми дальними районами города", – рассказал градоначальник.

По его словам, запуска новой ветки ждут около 800 тысяч москвичей, а также жители подмосковных Люберец и других близлежащих населенных пунктов столичного региона. Кожуховская линия позволит перераспределить пассажиропоток на юго-востоке города, снизив нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии.





Собянин отметил, что участок от "Косино" до "Некрасовки" строители планируют сдать уже в этом году. Другая часть ветки – от "Косино" до "Нижегородской" (включая "Юго-Восточную") – будет открыта годом позже.

Станция, которую посетил мэр, спроектирована по "береговому типу" – с боковыми платформами. В настоящее время строители выносят отсюда инженерные коммуникации.

На базе станции "Юго-Восточная" также будет построен крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Здесь появятся остановки общественного транспорта, физкультурно-оздоровительный комплекс. Окружающая территория к открытию станции будет комплексно благоустроена и станет точкой притяжения для местных жителей.





Одновременно будут проводиться работы по расширению Ферганской улицы и организации на ней специальных заездных карманов для наземного общественного транспорта.

Кожуховскую линию метрополитена начали строить в 2012 году. Она включает восемь станций – "Нижегородская", "Стахановская" "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". На карте подземки ветка будет обозначена розовым цветом.

Длина новой линии составит более 17 километров. В настоящий момент на строительстве Кожуховской линии задействованы более 3,5 тысячи человек. Обслуживание поездов на розовой ветке будет осуществлять новое электродепо "Руднево", которое строится в одноименной промзоне.

