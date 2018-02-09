Москва удивляет темпами строительства

За прошедший год в Москве построено восемь с половиной миллионов квадратных метров недвижимости. Это больше, чем в 2016 году, отметил на коллегии Стройкомплекса его руководитель Марат Хуснуллин.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы построили и жилья, и недвижимости в целом больше, чем в 2016 году", – сказал Марат Хуснуллин. Он сообщил, что всего за последние семь лет в Москве построено более 58 миллионов квадратных метров недвижимости, из них чуть менее половины – жилье.

Заммэра отметил также, что на рынке отмечается возобновление спроса на офисные и торговые помещения. "Если два года назад наблюдался определенный спад, то сегодня мы видим, что спрос восстанавливается, а значит, экономика развивается", – сказал он.

Глава Стройкомплекса напомнил, что в возглавляемой им отрасли работает более 400 тысяч человек. Это – инженеры, проектировщики, строители и другие специалисты. "Их квалифицированный труд позволяет поддерживать те высокие темпы развития столицы, которые заданы руководством города. Еще более миллиона человек трудится в смежных отраслях. Это рабочие места не только в Москве и Подмосковье, но и в регионах", – сказал Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра отметил, что благодаря активному развитию инфраструктуры Москва поддерживает статус крупнейшего центра деловой активности в стране. "Ежегодно в экономику Москвы инвестируется порядка двух триллионов рублей. Из них около 40% приходится на долю строительной отрасли. Это миллиарды рублей налогов в городской бюджет, которые направляются на строительство социальных объектов, на реализацию социальной политики столицы", – подчеркнул Марат Хуснуллин.





Утвержденную на три года адресно-инвестиционную программу (АИП) руководитель Стройкомплекса назвал гарантом реализации других городских программ и развития Москвы в целом. "В АИП заложено финансирование строительства всех важных транспортных и инфраструктурных объектов. Планируется построить около 600 объектов за три года", – заявил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что значительная часть средств программы направлена на развитие транспортной сети – возведению новых станций и линий метро, железной дороги, а также дорог, мостов, тоннелей, эстакад и пешеходных переходов.

Марат Хуснуллин также отметил, что устойчивое финансирование АИП гарантирует не только строительство объектов, но и стабильные рабочие места в отрасли.

В свою очередь, представитель Клуба инвесторов Москвы Артем Кузнецов положительно оценил успехи города в строительной сфере. Он особо отметил сдвиги в законодательстве, где были прописаны меры по защите прав дольщиков.

Кузнецов также отметил заслуги московских властей в выработке мер по снижению административных барьеров в строительстве. Инвестор подчеркнул, что в столице сложилась удобная и простая схема взаимодействия власти и бизнеса, а получение разрешительных документов на строительство намного проще, чем в других мировых столицах.





