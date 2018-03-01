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Недвижимость

Новые станции московского метро порадуют яркой архитектурой

Фото: stroi.mos.ru
Будущие станции метро в Москве будут отличаться яркими архитектурными решениями, но при этом останутся экономически эффективными. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. 

Продолжение: Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве
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В 1930-е и 1940-е годы в Москве строились роскошные станции-дворцы, богато украшенные лепниной, мозаикой, статуями и колоннами. Наглядным примером такой архитектуры является "Комсомольская" на Кольцевой линии. Подобные станции, отметил Кузнецов, можно строить лишь при наличии дешевой рабочей силы.

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 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

В хрущевское время, с отказом от "архитектурных излишеств", строители стали возводить станции, напоминающие безликие коробки. "Сегодня это тоже не подходит. Приходится искать симбиоз между экономически эффективными, удобными станциями и яркой архитектурой", - подчеркнул главный архитектор Москвы.

Для этого столица объявила открытые конкурсы на проектирование станций. Это позволяет найти новые интересные решения, отметил Кузнецов, подчеркнув, что уже подходит к концу строительство станций "Солнцево" и "Новопеределкино", которые возводятся по проектам, победившим в первом архитектурном конкурсе. "Так что мы все скоро сможем оценить эти проекты", – рассказал он в интервью "Российской газете".

Фото: stroi.mos.ru

Сейчас в столице реализуются проекты конкурсных станций "Мневники" и "Терехово", недавно завершился прием заявок на участие в Международном конкурсе на разработку облика будущих станций Большой кольцевой линии (БКЛ, бывший Третий пересадочный контур) "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон".

По словам Кузнецова, в конкурсе участвуют специалисты из Великобритании, Италии, Нидерландов, Аргентины, Израиля, Венгрии, Латвии и Украины. "Кроме того, на конкурс заявились команды из восьми городов России. Мы надеемся, что этот конкурс станет событием как в профессиональной среде, так и в жизни города", – заключил главный архитектор столицы.

Напомним, 26 февраля в московской подземке появилась еще одна линия – Большая кольцевая. Название для нее выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Пассажирское движение запустил градоначальник Сергей Собянин. Участок длиной 10,5 километра включает пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Изображение: stroi.mos.ru

В перспективе от БКЛ планируется развитие новых радиальных направлений метро, отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин. Это строящаяся Кожуховская линия, которая свяжет большое метрокольцо с Некрасовкой, Рублево-Архангельская линия от станции БКЛ "Улица Народного ополчения", а также ветка в Новую Москву до Троицка от "Улицы Новаторов".

Подземка придет в Восточное и Западное Бирюлево, а также в Щербинку – участок в эти районы протянется от станции большого кольца "Кленовый бульвар". "Благодаря строительству этих линий доступ к метро получат жители 16 районов Москвы", – подчеркнул Хуснуллин.

Автор: Иван Поляков1 марта 2018, 12:19

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