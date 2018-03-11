Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян

Первый канал оказался в центре очередного скандала из-за шикарного ремонта в особняке короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Народ возмущен тем, что авторы передачи тратят деньги на "Диснейленд" для одного из богатейших певцов страны.

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