Киркоров влез в скандал с Галкиным и Харламовым

Филипп Киркоров поддержал Максима Галкина, которого раскритиковал в пух и прах Гарик Харламов. Поп-король высказался о шоу "Звезды под гипнозом", которое многие не восприняли всерьез.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров, будучи на гастролях в Новом Уренгое, опубликовал видео, где совершает некие пассы руками возле фонтана, изюминкой которого является движущийся глобус.

"Не миновала и меня участь всеобщего "гипноза"!!!! Находясь под колоссальным впечатлением уже третью программу подряд @maxgalkinru,я экспериментирую над всем, что попадается под руки, даже каменные многотонные сферы мне подчиняются,в свободное от работы время, даже в Новом Уренгое! Великая сила Исы Багирова помноженная на обаяние и харизму ведущего Макса Галкина дало мне космические силы кружить-вертеть (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", – написал Филипп.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 19, 2018 в 2:37 PST

Таким экзотическим образом популярный исполнитель поддержал Максима Галкина, которого за шоу "Звезды под гипнозом" раскритиковал в пух и прах Гарик Харламов. "На днях я увидел то, что не вписывается ни в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники, и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах. Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто *****", – ранее поделился своими впечатлениями обычно не критикующий коллег Харламов.

Отметим, что не в восторге и сами зрители. Страница Галкина в социальной сети превратилась в поле битвы. Люди ругались, оскорбляя друг друга, и Максим решил это прекратить – закрыл для разгневанных зрителей возможность комментирования публикаций.

Кстати, Максим ответил Гарику. Причем весьма жестко. "Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах", – ядовито отреагировал Галкин.

Харламов, увидев ответ, не остался в долгу. "Уважаемый Максим! Я понимаю ваше негодование из-за моего комментария о вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личности и не поднимал вопрос о вашей душевной организации", – написал в соцсети Гарик.

