Квартира убитой и изнасилованной студентки сдается в аренду

Всего за 48 тысяч рублей сдается "нехорошая квартира" на улице Земляной Вал в Москве. О том, что здесь студент убил подругу и насиловал ее труп, в объявлении на сайте недвижимости не сообщается.

На объявление о сдаче квартиры пользователи Сети наткнулись в одной из интернет-баз недвижимости. Интерьеры показались некоторым знакомыми. Исследователи пришли к заключению, что это то самое жилье, которое снимали студентка Высшей школы экономики Татьяна Страхова и убивший ее учащийся МГТУ имени Баумана Артем Исхаков.

Квартиру собственники описали как "отличный вариант в самом центре столицы". Теплая, уютная и по вполне приемлемой цене – 48 тысяч рублей в месяц. Естественно, трагедия, разыгравшаяся в этих стенах, в объявлении не упомянута.

Артем Исхаков зверски расправился с 19-летней Татьяной Страховой в ночь на 23 января. Как писали Dni.Ru, убивший подругу студент Бауманского института, судя по всему, страдал психическим расстройством. В предсмертном письме он сообщил, что на преступление его подвигла неразделенная любовь. И тут же признался, что трижды надругался над трупом жертвы.

Свои переживания и детали жестокого убийства студент описал в соцсети "ВКонтакте". "Последняя паста парня, который вчера убил некую Таню от неразделенной любви, а следом и самовыпилился" – так озаглавил он посмертный манифест. В письме парень признался, что мысли об убийстве начали посещать его с начала января. Толчком послужил тот факт, что девушка стала "подкатывать" к другу Артема.

Объявление о сдаче жилья к этому часу снято с публикации. Возможно, "нехорошая квартира" уже нашла нового хозяина, передает Life.ru.