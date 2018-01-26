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Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась

Фото: instagram.com
О прекращении деятельности объявила российская группа "Мы". Соответствующая запись появилась на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
прочитано 1441 раз

"Действительно грустный момент. Спасибо всем за вашу любовь. Мы старались. Пришла пора расставаться", – говорится в посте коллектива, состоявшего из двух человек – 17-летней Евы Краузе и 25-летнего Даниила Шайхинурова.

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Поклонники шокированы таким известием. "Грусть. Печаль. Тоска", "Сердечко окончательно разбито", "Я уже почти стал вашим фанатом, а вы расстаетесь", "Нет, только не это…", – комментируют запись пользователи соцсети.

Многие считают, что группа закрылась из-за убийства 19-летней студентки Татьяны Страховой влюбленным в нее соседом по квартире Артемом Исхаковым. После преступления студент Бауманки изнасиловал бездыханное тело своей жертвы, оставил записку, в которой описал все свои действия, и покончил с собой. В послании, помимо прочего, упоминалась песня "Возможно" группы "Мы". В свою очередь солист коллектива призвал не связывать их творчество с трагическим инцидентом.

 

Ранее сообщалось о том, что россияне требуют запретить песню группы после случившегося. Соответствующая петиция опубликована в интернете. Исхаков указывал, что песню достаточно "пару раз послушать", и "ты воспринимаешь это как призыв к действию". Песня "Возможно" начинается со строк "Прости, мне придется убить тебя,/ Ведь только так я буду знать точно,/ Что между нами ничего и никогда/ Уже не будет возможно". Студент написал, что убил соседку из-за неразделенной любви.

Как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям.

Автор: Людмила Фоканова26 января 2018, 10:45

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