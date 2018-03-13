За сколько можно купить квартиру в Москве

По итогам февраля 2018 года цены на жилье в Москве практически не изменились. Это связано как с продлением девелоперами новогодних скидок, так и завуалированными праздничными февральскими и мартовскими акциями. О ситуации на рынке столичной недвижимости в первые месяцы текущего года рассказал заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.



В среднем в феврале один квадратный метр в старых границах Москвы, без учета элитного класса, можно было приобрести за 207,3 тысячи рублей. Снижение ценового уровня незначительное – 0,1%. Но с учетом предоставления скидок застройщиками, реальная средняя цена "квадрата" на первичном рынке столичной недвижимости составила 194 тысячи рублей, отметил Суниев. В целом же за прошедший месяц стоимость московских квадратных метров практически не изменились.

Говоря о классовом ценовом распределении, заместитель гендиректора "Мосинжпроекта" отметил, что в классе эконом один "квадрат" можно приобрести за 114,9 тысячи рублей (-0,02% за февраль), в комфорт-классе – за 175,5 тысячи (+0,5% за месяц), а в "бизнесе" – за 261,3 тысячи рублей за "квадрат" (-1,7%).

Совокупный объем поглощения в Старой Москве составил 217,4 тысячи квадратных метров – это на 54% выше февраля прошлого года и на 5% больше показателей января 2018 года. Всего в феврале, по предварительным подсчетам, зарегистрировано 5200 сделок по договорам долевого участия (ДДУ). По сравнению с январем 2018 года рост составил 9%, а по сравнению с февралем прошлого года – 60%.





Что касается совокупного объема предложения в старых границах столицы, то на конец февраля он составил 3349,5 тысячи "квадратов", увеличившись за месяц на 1,9%. В прошлом месяце на рынок недвижимости в Старой Москве вышло пять новых проектов, дополнительно был введен объем в 12 строящихся жилых комплексах. На присоединенных территориях – в шести проектах, в том числе у метро "Саларьево", рядом с Южным Бутово, в Ватутинках и неподалеку от Коммунарки.

Общий объем нового предложения, отметил Суниев, составил в феврале около 3400 квартир. На Новую Москву из них приходится 55%. Больше половины квартир относится к жилью комфорт-класса. Доля "бизнеса" составила 30%, эконом-класса – 10. Общий объем элитной недвижимости на первичном рынке довольно мал – всего лишь 2%.

Общий объем предложения в готовых проектах на конец февраля 2018 года составил около 22% от всего объема экспозиции, сказал Суниев. Для привлечения покупателей девелоперы используют скидки и различные акции. При этом сданные объекты в наименьшей степени нуждаются в привлечении дисконтных инструментов, подчеркнул заместитель гендиректора "Мосинжпроекта".





Совокупный объем предложения в Новой Москве составил на конце февраля 673,7 тысячи "квадратов" в 202 корпусах. Увеличение – 2,2% в месяц. Средняя цена за квадратный метр повысилась на 0,1% и составила 103,8 тысячи рублей. При этом совокупный объем поглощения на присоединенных территориях составил около 96,1 тысячи "квадратов", увеличившись на 4,6% за месяц. Высокий спрос на недвижимость в Новой Москве обусловлен активным развитием социальной и транспортной инфраструктуры, а также доступностью цен, пояснил Суниев.

Говоря о предпочтениях покупателей столичной недвижимости, он отметил, что для людей наиболее привлекательны объекты на высокой степени готовности. При этом доля сделок с готовой недвижимостью составила в прошлом месяце 4%. Кроме того, подчеркнул Суниев, наблюдается рост сделок в проектах, находящихся на этапе котлована – в феврале 2018 года повышение составило 18%.

