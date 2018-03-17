В Москве готовы к открытию три новых станции метро

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Селигерская" до "Окружной" через "Верхние Лихоборы" будет запущен в течение одной-двух недель. Об этом в ходе традиционного объезда важнейших строительных объектов города сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на новом участке салатовой ветки уже работает персонал метрополитена, заканчиваются комплексные испытания.





Три новых станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро будут готовы к открытию в самое ближайшее время. Об этом сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Речь идет о станциях "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". По словам московского чиновника, в ближайшее дни закончатся комплексные испытания.



"Станции готовы, они обживаются, тестируем системы, - сообщил Хуснуллин. – Я убежден, что в течение недели станции будут готовы (к открытию – Прим. ред.). Он напомнил, что новый участок пройдет от действующей станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской", которая располагается в Бескудниковском районе города.

"Как только все эти работы закончатся, будет подписан акт ввода и будут станции открыты. Буквально осталось несколько дней".

Не исключено, что салатовая ветка пойдет и дальше, в поселок Северный. Проработка этого вопроса в настоящее время продолжается. Продление, согласно предварительным планам, будет включать себя станцию "Лианозово" и станцию "Улица 800-летия Москвы". "Градостроительная документация у нас уже есть, мы приступили к проектированию нового участка, я думаю, что в 2021-2022 году мы дойдем с метро до поселка Северный, – отметил Хуснуллин.





Благодаря открытию нового участка, метро в шаговой доступности появится улучшится транспортная ситуация не только в Бескудниково, но и также в Западном и Восточном Дегунино. Ожидается, что пользоваться новыми станциями ежедневно будут около 150 тысяч человек. Одновременно разгрузится "Петровско-Разумовская" (ориентировочно на 20-30%), а станция Московского центрального кольца "Окружная" – сразу на 40%.





По планам столичных властей, на станции "Селигерская" до конца 2020 года появится один из крупнейших в столице транспортно-пересадочных узлов. В него войдет автобусная станция для междугородных и международных рейсов. Кроме того, в состав ТПУ войдет многофункциональный комплекс с торговыми площадями, кинозалами, предприятиями питания. Одновременно пройдет реконструкция прилегающих дорог, будут организованы новые подъезды и стоянки для автотранспорта.

Одновременно с продолжением Люблинско-Дмитровской линии идут работы на участке Калининско-Солнцевской ветке, которая вот-вот должна быть продлена доя станции "Рассказовка". Этот участок желтой линии должен быть сдан в эксплуатацию к лету, сообщил Марат Хуснуллин. На участке, где сейчас еще идут работы, разместятся семь новых станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".







Необходимые для введения в эксплуатацию новых станций процедуры начнутся в ближайшее время, сообщил глава стройкомплекса. "Уже 19 марта метрополитен начнет принимать станцию "Рассказовка" в эксплуатацию, - сообщил Марат Хуснуллин. – Дальше по графику, в мае – "Новопеределкино". В дальнейших планах московских строителей – соединение восточного и западного участков желтой ветки. Это ожидается в начале 2020-х годов.