Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы

Открывшимися станциями Люблинско-Дмитровской линии будут пользоваться жители шести районов. "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" облегчат поездки по городу 450 тысячам человек, сообщил на сдаче в эксплуатацию нового участка салатовой ветки мэр Москвы Сергей Собянин.



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