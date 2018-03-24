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Недвижимость

Желтая ветка метро устремилась за МКАД

Калининско-Солнцевская линия метро дойдет до Новой Москвы. Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин пообещал, что 2018 год войдет в историю метростроения столицы – власти обещают открыть рекордное число станций.
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На традиционном субботнем объезде Марат Хуснуллин побывал на строящихся станциях желтой ветки. Часть объектов здесь практически завершена: на 98% построена "Рассказовка", идет передача ее помещений метрополитену. В высокой степени готовности находятся "Новопеределкино", "Боровское шоссе" и "Очаково". Территории вокруг этих станций до начала лета  благоустроят.

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Одной из самых сложных станций Хуснуллин назвал "Мичуринский проспект". Здесь инженерам и строителям предстоит выполнить непростую  техническую задачу – соединить Большую кольцевую и Калининско-Солнцевскую линии.

"Объект будет одним из самых красивых в столичном метро, на базе "Мичуринского проспекта" создадим крупный транспортно-пересадочный узел", – пообещал глава Стройкомплекса.

"Мичуринский проспект" - уникальная станция с застекленными витражами, открывающими панорамный вид на расположенный рядом парк. Тема деревьев и цветов продолжается в оформлении станции: колоны украсят панели с изображением цветущего сада. Дизайн станции связан с деятельностью советского биолога Ивана Мичурина.

Фото: stroi.mos.ru

Станция полуподземная, что необычно для московского метро. Это связано с перепадом высот вдоль Мичуринского проспекта. Такой рельеф позволил запроектировать проемы с панорамным остеклением на всю высоту части западной путевой стены.

Очевидно, что новая станция будет очень востребована у жителей сразу нескольких районов. В часы пик ей смогут воспользоваться до 23 тысяч человек. Для удобства горожан с противоположной стороной Мичуринского проспекта станцию соединит пешеходный переход.

Фото: stroi.mos.ru

Помимо "Мичуринского проспекта", на Калининско-Солнцевской линии откроются еще шесть станций, а сама ветка в этом году выйдет за МКАД и пойдет по территории Новой Москвы. Ее конечной станцией станет  "Рассказовка", а для обеспечения бесперебойной работы нового участка строится электродепо "Солнцево".

По словам Хуснуллина, сейчас силы строителей брошены на сдачу новых объектов. Городские власти приняли решение увеличить количество бригад  на желтой линии на полторы тысячи человек и теперь здесь трудятся  порядка шести тысяч рабочих, их смены усилят, а зарплату повысят.

Марат Хуснуллин. Фото: Dni.ru

Также в этом году планируется открыть участок из четырех станций новой Кожуховской ветки от "Некрасовки" до "Косино". Полностью движение поездов на этой ветке  планируется запустить в 2019 году. Она серьезно сократит время в пути на работу и обратно для жителей районов, расположенных за МКАД.
Всего московские власти планируют открыть в этом году более двух десятков станций. И это рекорд: в таком количестве станции подземки единовременно еще не сдавались. Темпы ввода новых станций метро в Москве покажут лучший результат за всю историю столичного метростроения, пообещал заммэра.

Фото: stroi.mos.ru

"Этот год войдет в историю метростроения Москвы. С начала 2018-го мы сдали уже восемь станций – пять на Большой кольцевой и три на Люблинско-Дмитровской ветках. Всего в планах 24 станции", – заявил Марат Хуснуллин.

Напомним, что на этой неделе в Москве открылись три станции на Люблинско-Дмитровской линии – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Первые пассажиры нового участка отправились в центр города на ретросоставе из четырех вагонов желто-болотного цвета с маркировкой "1031".

Графика: stroi.mos.ru

Автор: Александр Комаров24 марта 2018, 17:55

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