Пройдена половина участка Кожуховской линии под фиолетовой веткой

Пройдено более половины участка тоннеля новой, Кожуховской линии Московского метрополитена под фиолетовой веткой подземки. О ходе работ рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Тоннелепроходческий комплекс с именем "Светлана" проложил уже более 29 метров (21 кольцо) правого перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующей Таганско-Краснопресненской веткой. "Это больше половины строящегося участка. Осталось пройти еще 22,4 метра", – сказал Хуснуллин.

Механизмы идут на уровне от 3,1 до 3,5 метра под действующей линией подземки. Общая протяженность участка правого тоннеля Кожуховской линии, который проходит под фиолетовой веткой, равен 51,8 метра.

"Проходка ведется в соответствии с графиком. Все системы работают в штатном режиме", – заявил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин. По его словам, все системы работают в штатном режиме, для минимизации рисков и сохранения действующих и вновь возводимых сооружений в процессе проходки сложного участка ведется круглосуточный мониторинг состояния тоннелей Таганско-Краснопресненской линии и тоннеля Кожуховской.

Стоит отметить, что для обеспечения безопасности с 24 по 30 марта включительно закрыты три станции фиолетовой ветки – "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".





Проходка правого тоннеля Кожуховской линии от переходной камеры за станцией "Косино" до "Косино" началась 25 декабря 2017 года. Общая длина тоннеля – 683 метра, в настоящий момент пройдено 625,8 метра.

Напомним, Кожуховскую линию метрополитена начали строить в 2012 году. Она включает восемь станций – "Нижегородская", "Стахановская" "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". На карте подземки ветка будет обозначена розовым цветом.





Длина новой линии составит более 17 километров. В настоящий момент на ее строительстве задействованы более 3,5 тысячи человек. Обслуживание поездов на розовой ветке будет осуществлять новое электродепо "Руднево", которое строится в одноименной промзоне.

По словам заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, на Кожуховской ветке запланировано создание шести транспортно-пересадочных узлов. "Есть особенность по ТПУ "Некрасовка", где конечная станция метро. Мэром принято решение реализовывать там социальную составляющую. Планируется строительство большого спортивного центра с ледовым дворцом и большим бассейном. Там же расположатся МФЦ для жителей района и парк на пять гектаров", – рассказал он.