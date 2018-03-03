Салатовая ветка метро идет на север

Салатовая линия московскому метро стремительно продвигается на север города. Новый участок, состоящий из трех станций, откроют уже в марте этого года.

"Мы планируем запустить пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" до конца марта", – сообщил журналистам во время традиционного субботнего объезда глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, строительные работы на этих станциях уже завершены, сейчас идет наладка оборудования – метростроевцы и инженеры столичной подземки вышли на финишную прямую.

Хуснуллин напомнил также, что параллельно завершаются работы по строительству электродепо "Лихоборы", которое необходимо для обслуживания поездов салатовой линии.

Заммэра пояснил, что с запуском нового участка Люблинско-Дмитровской ветки метро появится в шаговой доступности у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность Западного и Восточного Дегунино.

А к 2022 году эта линия дотянется до поселка Северный, который расположен за МКАД. Кроме станции подземки, там построят и крупный транспортно-пересадочный узел. Проект реализуют в два этапа: сначала к концу 2019 года – началу 2020-го линию продлят до столичного района Лианозово, а еще через два года она выйдет за кольцевую автодорогу.

Сейчас жители Северного в основном вынуждены пользоваться автобусами или электричками, чтобы добраться до метро. Шаговый доступ к подземке существенно сократит их путь до работы и обратно, речь идет, как минмум, о 30 минутах экономии.

На этом планы московских строителей не ограничиваются – один из крупнейших в городе транспортно-пересадочных узлов планируется построить на базе станции метро "Селигерская" до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

В составе ТПУ будут автостанция, обслуживающая междугородние и международные автобусные маршруты, большой торгово-развлекательный центр, кинотеатр, кафе и рестораны. При строительстве запланирована реконструкция прилегающих улиц, а также создание новых подъездов и парковок.

Москвичам и гостям столицы на один день придется смириться с неудобствами – 10 марта отрезок строящейся линии после "Марьиной Рощи" со станциями "Фонвизинская", "Бутырская" и "Петровско-Разумовская" будет закрыт для завершения пуско-наладочных работ.





