Звезда "Дома-2" распродает дома в Сочи

Подписчики Элины Камирен в соцсетях подарили ей интересную идею. Бывшая участница "Дома-2" решила заняться продажей домов на черноморском побережье.

Идею создания риелторской фирмы Элине подсказали ее фолловеры в Instagram. Экс-участница "Дома-2" начала действовать: как сообщается, некоторые поклонники уже воспользовались ее услугами. В целом начинание звезды воспринято подписчиками с большим энтузиазмом.

Риелторские усилия Камирен сосредоточит на курортных городах Краснодарского края. "Мне много пишут с вопросами о недвижимости в Сочи, Адлере, Олимп парке, Роза Хутор. Я подумала и решила, что мы здесь с моей подругой будем заниматься недвижимостью вместе. Любого уровня, на цвет и вкус (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала модель в Instagram. Энтузиазм, с которым восприняли известие поклонники, понятен: Элина пообещала своей аудитории эксклюзивные цены от застройщиков и владельцев, а после завершения сделок – совместное распитие шампанского.

Публикация от ELINA KAMIREN (@kamirenworld) 17 Апр 2018 в 10:57 PDT

"У нас есть эксклюзивные цены от застройщиков и владельцев напрямую (встречи уже были). Что хорошо сэкономит ваш бюджет. Как вам идея? Я буду показывать и объекты сама, когда буду в Сочи, без меня будет наша команда. Ну а на закрытие сделок, Ждите меня с шампанским", - порадовала фанатов звезда.

Элина Камирен родилась в Тюмени. Ее мать была владелицей салона красоты. В 17 лет девушка отправилась в Англию, где училась и подрабатывала моделью. Вернувшись в Тюмень два года спустя, она открыла модельное агентство "Ваше Величество". Участницей проекта "Дом-2" Элина стала в 2011 году.

Публикация от ELINA KAMIREN (@kamirenworld) 15 Апр 2018 в 6:16 PDT

На днях стало известно, что Камирен отправилась в Грузию - по ее признанию, охотиться на богатых мужчин. Она пообещала в соцсетях подробно рассказывать о местах, где лучше всего устраивать засаду на беспечных миллионеров, и о том, как себя преподнести, чтобы поймать в свои сети крутого мачо.