Зарвавшуюся Бузову сурово поставили на место

Певица Ольга Бузова оказалась втянута в очередной скандал из-за выступления в Северной Осетии. Свое мнение по этому поводу поведал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Не могу промолчать в ситуации, когда бездарность походя унижает главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамболата Тедеева. Меня возмутил тот факт, что над гордостью нашей страны, над человеком, который воспитал немало олимпийских чемпионов, благодаря которому, в том числе, наши спортсмены получили 2 золота на Олимпиаде в Рио, издевается выскочка из "Дома-2", считающая себя "Девушкой №1" страны, которая возомнила себя российский и даже уже мировой звездой со своей валютой, империей и эпохой", -поделился эксперт.

Вадим уверен, что в такой щекотливой ситуации артистка должна была держать язык за зубами. "Джамболат разве похож на человека, который может клянчить билет на концерт Ольги Бузовой? Само подозрение в этом уже выглядит настоящим оскорблением", – сурово добавил Манукян.

Напомним, что против выступления поющей ведущей готовилась настоящая акция протеста. Тогда звезде крепко досталось от главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 15 Апр 2018 в 10:57 PDT

Он поделился своим мнением по поводу предстоящего концерта в Instagram. "Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле", – написал он.

Красотка не осталась в стороне и опубликовала ответный пост, где нескромно предположила, что Тедеева расстроил тот факт, что он не смог достать билет на ее шоу, и именно с этим связана его агрессия. "Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить Вас на свое шоу "Под звуки поцелуев" во Владикавказе 29 апреля. Я буду Вас ждать и помните, я люблю розы", – написала звезда.