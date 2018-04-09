У Водонаевой возникли проблемы с жильем

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой о помощи. Она вместе с мужем Алексеем Косинусом ищет жилье в США.

Светская львица хочет снять дом на июль. Проанализировав знакомые платформы с предложениями аренды, Водонаева поняла, что ни один американский дом не соответствует ее пожеланиям. И тогда, отчаявшись, экс-участница телестройки обратилась подписчикам в Instagram.

"Глаз замылился, все смешалось в доме Облонских, а сердце так и не екнуло ни разу ни на один из сотен вариантов, что мы уже посмотрели. Наверняка мы знаем не все сайты и приложения по поиску жилья", – написала девушка. Она добавила, что надеется и верит, что у фолловеров найдутся "пароли и явки по Калифорнии", "где можно снять красивое жилье с бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700 тысяч на месяц".

Комментаторы раскритиковали знаменитость за то, что та "зазвездилась". "Мне бы такие проблемы", "Отвратительно читать твои неуместные понты. Не знаю, какая уж там халупа за 700 тысяч", "Вот это и подтверждение народной мудрости: из грязи – в князи. Если ты богата действительно – будь скромнее!" – написали пользователи соцсети.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 8 Апр 2018 в 1:54 PDT

Напомним, 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара покаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС.