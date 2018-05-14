В электродепо "Лихоборы" запустили тестовый поезд

В предназначенном для обслуживания составов Люблинско-Дмитровской линии электродепо "Лихоборы" состоялся запуск тестового поезда. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, состав был сформирован в электродепо "Печатники". Оттуда поезд проследовал до станции метро "Люблино", а затем пошел вверх по ветке до станции "Окружная" и в депо "Лихоборы" для тестирования верхнего строения пути. "Поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе", – рассказал Хуснуллин.

Перед запуском тестового поезда были проведены все необходимые мероприятия. Был осуществлен осмотр всех путей электродепо, проведена проверка систем электроснабжения, а также связи и оповещения. Работы ведет компания "Мосинжпроект". Сейчас на объекте завершается благоустройство территории, продолжаются комплексные испытания всех систем, отметил руководитель городского стройкомплекса.

Депо "Лихоборы" состоит из 38 зданий и сооружений на площади 17 гектаров. Общая площадь застройки – 84 тысячи квадратных метров. Здесь будут проходить ремонт и техобслуживание подвижные составы Люблинско-Дмитровской линии – 32 поезда ночного отстоя, а также десять составов в ремонте, в том числе мойка.





В электродепо созданы все условия для отдыха локомотивных бригад. Помимо комнат отдыха, к услугам персонала душевые, раздевалки, медицинские кабинеты, столовая, спортзалы и комнаты психологической разгрузки.

Напомним, Люблинско-Дмитровская (салатовая) линия метро в марте этого года приросла тремя новыми станциями: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, столица получила новый радиус, который обеспечит доступ к подземке для 450 тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул, что проходка этого участка велась в сложных геологических условиях, иногда строителям приходилось работать вручную.





Но на этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не закончится. До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" ("Дмитровское шоссе"). А уже после 2021-го линия будет продлена за МКАД, в поселок Северный.