Архитекторы благоустроят 15 общественных зон Москвы

Архитекторам в этом году предложат принять участие в разработке проектов благоустройства и обновления 15 общественных зон Москвы. Об этом в приветствии организаторам и участникам выставки "АРХ Москва" заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, развитие и создание общественных пространств – одна из ключевых тем выставки. Обустроенные пешеходные зоны, уютные скверы и парки необходимы для улучшения жизни в любом мегаполисе, подчеркнул Хуснуллин. "В прошлом году мы открыли "Зарядье" – первый за 200 лет парк в границах Бульварного кольца", – напомнил руководитель городского стройкомплекса.

Он добавил, что работа по созданию новых комфортных общественных пространств будет продолжена и в этом году. "Мы готовы предложить московским архитекторам поучаствовать в проектах благоустройства и обновления более 15 парков и улиц", – заявил Хуснуллин. По его словам, столица получит около 650 гектаров новых общественных пространств.

Еще одна важная тема обсуждения в рамках "АРХ Москвы" – реновация ветхого жилого фонда. Это крупнейший градостроительный проект столицы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Для реализации столь крупных проектов необходимо привлечь еще около 50 тысяч специалистов разного профиля, отметил Хуснуллин.





По его словам, это архитекторы и инженеры, проектировщики и строители. В настоящее время, уточнил он, на возведении различных объектов в городе трудятся порядка 400 тысяч специалистов, еще около миллиона заняты в смежных отраслях.

Говоря о выставке "АРХ Москва", Хуснуллин отметил, что в рамках форума работает образовательная площадка BIM-ZONE, в рамках которой представлены практики применения BIM-технологий в архитектуре. Как отметил глава столичного стройкомплекса, технологии информационного моделирования становятся неотъемлемой частью строительства.

"В России действует стратегия по переводу экономики в цифровой формат к 2035 году. У нас есть прямое поручение мэра Москвы Сергея Собянина о внедрении BIM-технологий в проекты городского заказа", – сказал он.





Напомним, что накануне в Москве открылась 23-я Международная выставка архитектуры и дизайна "АРХ Москва". Площадка будет работать в Центральном доме художника на Крымском Валу до 20 мая. В рамках площадки запланировано множество деловых и образовательных мероприятий с участием как российских, так и зарубежных спикеров – архитекторов, проектировщиков, представителей власти и бизнеса.





По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица сохраняет памятники архитектуры и при этом развивает общественные пространства. "Новые диалоги, веяния, сопряженные с большими проблемами, взаимодействие с инвесторами, жителями – градостроительная политика уже дает свои плоды, Москва с каждым годом становится интереснее", – заявил градоначальник.

В свою очередь Марат Хуснуллин подчеркнул важность ежегодного проведения "АРХ Москвы". Он отметил, что площадка стала знаковым городским событием, где профессионалы отрасли могут обсудить повестку дня.